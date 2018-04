La centrale de Leibstadt a produit moins d'électricité en 2017

Leibstadt AG (awp/ats) - La centrale nucléaire de Leibstadt (AG) a produit 5619 GWh en 2017, soit 7,5% de moins que l'année précédente. Les exercices 2017 et 2016 ont été marqués par des arrêts prolongés en raison de problèmes avec les éléments combustibles.En 2017, la centrale a été à l'arrêt de mi-septembre à mi-décembre. Les travaux de révision annuelle ont duré plus longtemps que prévu en raison d'éléments combustibles défectueux. En début d'année, elle n'a commencé à produire du courant qu'à mi-février. Elle était à l'arrêt depuis août 2016 en raison de traces d'oxydation découvertes sur les gaines des éléments combustibles.Les coûts en 2017 se sont élevés à 361,4 millions de francs. Les coûts de production atteignent 6,43 centimes par kWh, a indiqué jeudi l'exploitant Axpo.La centrale de Leibstadt avait produit 6075 GWh d'électricité en 2016 et 8599 GWH en 2015. En 2017, elle a fonctionné 5348 heures contre 5147 heures en 2016 et 7324 heures en 2015.ats/ol(AWP / 26.04.2018 17h16)