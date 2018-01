La chanteuse française France Gall est décédée à 70 ans

Paris - La célèbre chanteuse française France Gall, 70 ans, est décédée dimanche matin à Paris des suites d'un cancer, a annoncé dans un communiqué à l'AFP sa chargée de communication Geneviève Salama."Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le +Paradis blanc+ le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", indique-t-elle, en référence à la chanson "Le Paradis Blanc" évoquant la mort et écrite par le musicien français Michel Berger, dont France Gall fut la muse et l'interprète.Issue d'une famille de musiciens, la chanteuse avait connu le succès dès l'âge de 16 ans.Parmi ses chansons les plus célèbres figurent "Poupée de cire, poupée de son", puis "La Groupie du pianiste", "Si, Maman, si", "Ella, elle l'a", "Quelques mots d'amour", ou encore "Résiste".France Gall, qui avait connu plusieurs drames personnels au cours de sa vie, était hospitalisée depuis mi-décembre officiellement pour une infection sévère.La chanteuse avait eu un cancer du sein un an après le décès subit de son époux Michel Berger en 1992 à 44 ans, d'un infarctus.Elle s'était retirée de la scène après le décès de sa fille Pauline de mucoviscidose en 1997, mais était sortie du silence en 2015 pour la comédie musicale "Résiste", qui remettait au goût du jour les tubes du couple qu'elle formait avec Michel Berger.(©AFP / 07 janvier 2018 10h49)