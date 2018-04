La communauté internationale au chevet de l'économie libanaise

La communauté internationale réunit des fonds vendredi à Paris pour renforcer l'économie libanaise et la stabilité du pays, menacée par les crises régionales, avec une première annonce de 550 millions d'euros en dons et prêts de la France."Dans un Moyen-Orient secoué par les crises, meurtri par les guerres civiles, le Liban reste un modèle de pluralisme, de tolérance et d'ouverture dont nous avons besoin", a lancé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à l'ouverture de la Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises ("CEDRE")."Mais le Liban n'est pas une île. Il subit de plein fouet les effets des tensions régionales et de la crise syrienne. Il combat le terrorisme à ses frontières et en son sein et, avec plus d'un million de réfugiés, il a pris plus que sa part du fardeau de l'exil syrien", a-t-il souligné.Dans ce contexte, la France a annoncé une aide de 550 millions d'euros, dont 400 millions de prêts à taux bonifiés et 150 millions de dons, pour financer des projets d'infrastructures.D'autres annonces sont attendues au cours de cette conférence qui réunit 37 Etats et 14 organisations internationales et régionales.Les autorités libanaises espèrent lever entre 6 et 7 milliards de dollars en prêts et dons publics pour moderniser les services publics (eau, électricité, traitement des ordures ménagères..) et relancer l'économie."Dans cet effort, le Liban ne pourra pas réussir seul (..) Il ne s'agit pas de la stabilité du Liban seul, il s'agit de la stabilité de la région et donc de notre monde", a souligné le Premier ministre libanais Saad Hariri.Depuis la crise syrienne, l'économie libanaise a vu son taux de croissance chuter de 8% à 1% à peine, soit une perte de 18 milliards d'euros jusqu'en 2015, a-t-il noté, s'appuyant sur des chiffres de la Banque mondiale.L'afflux de réfugiés syriens - qui représentent un quart de la population - affecte aussi gravement l'économie, les infrastructures et les secteurs sociaux libanais, déjà très fragiles. Il a accru l'endettement du Liban de 6 milliards de dollars jusqu'en 2016.Cette conférence CEDRE intervient à un mois des élections législatives du 6 mai, les premières depuis neuf ans, qui doivent parachever la stabilisation politique du Liban après des années de crise.Les participants doivent valider un premier plan d'investissements de 10 milliards de dollars sur quatre ans, assorti d'engagements de réformes des autorités libanaises."Le Liban a besoin d'investissements importants pour remettre à niveau ses infrastructures de base (...) et a besoin de réformes d'ampleur de son économie, à la fois structurelles et sectorielles", a martelé Jean-Yves Le Drian.Saad Harari, accompagné de cinq ministres représentant tout le spectre politique libanais, s'est engagé à "lutter contre la corruption", moderniser le fonctionnement des marchés publics et favoriser une meilleure "gouvernance fiscale".Il a aussi promis une "consolidation" visant à "réduire le déficit budgétaire par rapport au PIB de 5 points sur les cinq années à venir". Ce déficit atteint 9 à 10% du PIB.Un mécanisme sera mis en place pour s'assurer que ces engagements sont suivis d'effets au-delà des législatives.Au total, les besoins du Liban sont estimés à 23 milliards de dollars sur 12 ans. Le secteur privé sera aussi mobilisé, à hauteur d'un tiers des investissements sur la première phase de quatre ans, espère-t-on à Paris.L'Arabie saoudite, soupçonnée d'avoir poussé Saad Hariri à la démission en novembre 2017 en raison de l'influence croissante du Hezbollah et à travers lui de l'Iran, participe à la conférence, de même que les Emirats. L'Iran n'a en revanche pas été invité.Saad Hariri, qui avait annoncé sa démission depuis Ryad, est finalement rentré dans son pays après une médiation française et a repris ses fonctions à la tête d'un gouvernement d'union nationale.La communauté internationale a déjà oeuvré au renforcement de l'armée libanaise lors de la conférence de Rome le 15 mars et doit faire un geste pour le million de réfugiés syriens au Liban le 25 avril à Bruxelles.(©AFP / 06 avril 2018 11h49)