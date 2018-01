La compagnie Belair vendue au groupe allemand SBC

Glattbrugg ZH/Düsseldorf (awp/ats) - Belair, la filiale helvétique d'Air Berlin, a finalement trouvé un repreneur. La compagnie a été rachetée par la firme allemande SBC, spécialisée dans l'assainissement et la restructuration d'entreprises.Les négociations avec l'administrateur de la faillite d'Air Berlin ont été couronnées de succès, a souligné SBC lundi dans un communiqué. Les vols devraient reprendre le plus rapidement possible, a précisé la société sise à Düsseldorf.La filiale suisse d'Air Berlin avait cessé ses activités fin octobre et ouvert une procédure de liquidation. Dans ce cadre, quelque 200 employés de Belair ont déjà été licenciés. Les anciens collaborateurs pourront reprendre leur travail, selon le communiqué.Des discussions avec des clients potentiels sont déjà en cours. SBC avait déjà tenté l'automne dernier de reprendre Belair, mais les négociations avaient échoué pour des raisons relevant du droit d'insolvabilité.Belair appartient à la compagnie disparue Air Berlin. La société zurichoise a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 90 millions de francs. Air Berlin a déposé son bilan l'été dernier, déclenchant la mise en vente d'actifs à Lufthansa et easyJet.Propriété d'Air Berlin depuis 2009, Belair a fait les frais de la politique d'expansion de la deuxième compagnie aérienne allemande qui s'est soldée en 2015 par une perte record. La compagnie avait été fondée par Hotelplan après la déconfiture de Swissair et de sa filiale charter Balair.ats/rp(AWP / 15.01.2018 20h47)