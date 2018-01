La condamnation d'un banquier turc à New York fait partie d'"une série de graves complots" contre la Turquie (Erdogan)

Istanbul - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé vendredi "une série de graves complots" contre la Turquie fomentés aux Etats-Unis, suite à la condamnation à New York d'un banquier turc dans le cadre d'un procès sur le contournement des sanctions américaines contre l'Iran."Les Etats-Unis mènent actuellement une série de graves complots. Pas seulement des complots judiciaires, mais aussi économiques", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre un avion pour Paris où il doit rencontrer le président Emmanuel Macron dans la journée.Mehmet Hakan Atilla, ex-directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank, a été condamné mercredi à New York pour fraude bancaire et conspiration dans une affaire impliquant des milliards de dollars."Si c'est cela la vision américaine de la justice, alors le monde est condamné", a ajouté M. Erdogan à propos de ce procès, qui fait craindre des sanctions économiques contre Halkbank pouvant avoir un fort impact sur l'économie turque.L'homme d'affaires turco-iranien Reza Zarrab, au centre de ce procès explosif, a témoigné contre M. Atilla et impliqué le président Erdogan et des ministres du gouvernement turc.Ankara a régulièrement rejeté toutes les accusations portées dans ce procès, le qualifiant de "complot" manigancé par le prédicateur Fethullah Gülen, qui vit aux Etats-Unis et qui est accusé par Ankara d'avoir fomenté le putsch manqué du 15 juillet 2016, ce qu'il nie fermement.Ce procès "est la preuve tangible de la coopération entre FETO (l'acronyme utilisé par Ankara pour désigner les réseaux dirigés M. Gülen, ndlr), la justice américaine, le FBI et la CIA", a affirmé jeudi le vice-Premier ministre turc Bekir Bozdag.(©AFP / 05 janvier 2018 07h55)