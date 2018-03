La confiance des analystes prend l'eau en mars (indice CS CFA)

Zurich (awp) - La confiance des analystes pour l'économie helvétique sur les six prochains mois - mesurée à l'aune de l'indice Credit Suisse CFA - s'est encore enrhumée en mars, plongeant à 16,7 contre 25,8 points en février. Le rapport publié mercredi rappelle que cet indicateur s'élevait encore à 52 points en décembre dernier. La dégringolade n'empêche pas l'indice de demeurer en zone positive.Alors que plus de la moitié (52%) des sondés misait sur une dépréciation du franc face à l'euro en février, seuls 37% tablent toujours sur cette éventualité. La tendance observée pour la paire EUR/CHF prévaut également pour la paire USD/CHF.Trois quart des analystes parient sur une hausse des taux d'intérêt à long terme et une proportion similaire anticipe une stagnation pour les plus brèves échéances.Les projections d'inflation n'ont pas bougé sur un mois, une moitié des répondants prévoyant une accélération et l'autre une stagnation.jh/lk(AWP / 28.03.2018 10h32)