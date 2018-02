La confidente de l'ex-présidente sud-coréenne condamnée à 20 ans de prison

La confidente de l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, au coeur du scandale de corruption qui a précipité sa chute, a été condamnée mardi à 20 ans de réclusion criminelle.Choi Soon-sil, 61 ans, est la fille d'un mystérieux chef religieux. Elle fut pendant des décennies une amie très proche de Mme Park au point d'être surnommée "Raspoutine" par les médias sud-coréens pour l'influence qu'on lui prêtait sur l'ancienne présidente.Lorsque le retentissant scandale à tiroirs avait éclaté en 2016 dans la quatrième économie d'Asie, elle avait été conspuée par les manifestants qui réclamaient la tête de la présidente. L'affaire avait trouvé son point d'orgue avec la destitution de Mme Park en mars 2017.Elle était accusée de collusion avec Mme Park en vue d'extorquer l'équivalent de millions de dollars aux "chaebols" comme sont appelés les vastes conglomérats sud-coréens. Elle était également accusée de s'être servie de son entregent pour se mêler des affaires de l'Etat.Le tribunal du district central de Séoul l'a reconnue coupable d'abus de pouvoir, de corruption et de s'être mêlée de décisions politiques.Elle a tiré profit "de ses liens personnels de longue date" avec l'ancienne cheffe de l'Etat pour contraindre de grands groupes à verser des fonds à des fondations sous son contrôle, a relevé le juge Kim Se-yoon.Au total, elle a accepté 14 milliards de wons (10,5 millions d'euros) de la part de Samsung, premier conglomérat sud-coréen, et de Lotte, géant sud-coréen de la vente au détail, et s'est "largement mêlée des affaires de l'Etat", a ajouté le magistrat."Sa culpabilité est lourde", a-t-il dit, relevant qu'elle n'avait montré aucun signe de repentir.Mme Choi, vêtue d'un anorak bleu foncé orné d'un badge portant son numéro d'écrou, n'a guère réagi à l'énoncé de la sentence.Cette condamnation pourrait augurer du sort futur de Mme Park, elle-même en procès pour corruption, car 15 des 18 chefs d'accusation qui pesaient sur les épaules de Mme Choi sont similaires aux poursuites contre l'ex-cheffe de l'Etat.Le parquet avait requis une peine de 25 ans d'emprisonnement contre Mme Choi, "l'alpha et l'omega du scandale", ainsi que des amendes et la saisie de ses biens pour un total de 126,2 milliards de wons.Son co-accusé, Shin Dong-bin, président de Lotte, cinquième conglomérat du pays, a été condamné à deux ans et demi de prison. Il avait comparu libre et un mandat de dépôt a été prononcé à l'audience.Son autre co-accusé, Ahn Jong-beom, ancien conseiller de Mme Park, a été condamné à six ans de prison.Mme Choi avait plaidé non coupable, niant en bloc toutes les accusations. Elle explique qu'elle n'avait jamais recherché à obtenir des avantages personnels et qu'elle essayait d'aider Mme Park dans son travail. Elle accuse aussi le parquet de l'avoir "piégée".Dans un contexte de frustrations économiques et sociales croissantes, Mme Park avait été destituée en décembre 2016 par l'Assemblée nationale, décision confirmée trois mois plus tard par la Cour constitutionnelle. Cette validation avait permis du même coup la levée de son immunité présidentielle, son audition, son placement en détention provisoire et son inculpation.(©AFP / 13 février 2018 09h50)