La confidente de l'ombre de l'ex-présidente sud-coréenne condamnée à 20 ans de prison

Séoul - La confidente de l'ombre de l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye, au coeur du scandale de corruption qui a précipité sa chute, a été condamnée mardi à 20 ans de réclusion criminelle.Choi Soon-sil est la fille d'un mystérieux chef religieux. Elle fut pendant des décennies une amie très proche de Mme Park au point d'être surnommée par les médias sud-coréens "Raspoutine" pour l'influence qu'on lui prêtait sur l'ancienne présidente.Le tribunal du district central de Séoul l'a reconnue coupable d'abus de pouvoir, de corruption et de s'être mêlée des affaires de l'Etat.Elle a tiré profit "de ses liens personnels de longue date" avec l'ancienne cheffe de l'Etat pour contraindre des grands groupes à verser des fonds à des fondations sous son contrôle, a relevé le juge Kim Se-yoon.Au total, elle a accepté 14 milliards de wons (10,5 millions d'euros) de la part de Samsung, le premier conglomérat sud-coréen, et de Lotte, géant de la vente au détail, et s'est "largement mêlée des affaires de l'Etat", a ajouté le magistrat."Sa culpabilité est lourde", a-t-il dit, relevant qu'elle n'avait montré aucun signe de repentir.Le président du groupe Lotte, cinquième conglomérat sud-coréen, a été condamné à deux ans et demi de prison tandis que Ahn Jong-beom, ancien conseiller de Mme Park, a été condamné à six ans d'emprisonnement.(©AFP / 13 février 2018 07h54)