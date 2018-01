Le niveau record du volume de commandes préliminaire et non encore audité d'environ 233 millions de CHF pour 2017 a permis non seulement de dépasser le très bon volume de commandes de l'année précédente (2016: 223,5 millions de CHF) mais d'atteindre également un «Book-to-Bill Ratio» (rapport volume de commandes/chiffre d'affaires) très bon et égal à 1,08.

Selon les chiffres préliminaires, le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2017 correspond à 216 millions de CHF environ. Cela signifie qu'une croissance de 14 % du chiffre d'affaires a été atteinte (non auditée) (2016: 189,5 millions de CHF). La Division AMS a obtenu un excellent résultat, avec un taux de croissance de plus de 20% en 2017.

Sur la base des chiffres d'affaires préliminaires, la direction de Cicor compte atteindre ou même dépasser ses propres prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année 2017, en particulier pour la marge d'exploitation, qui étaient liées aux bons résultats de 2013 et 2014.

Les chiffres définitifs de l'année 2017 seront rendus publics par Cicor le 8 mars 2018.

Contact

Alexander Hagemann



Patric Schoch



CEO



CFO



Tel. +41 71 913 73 00



Tel. +41 71 913 73 00



Email: media@cicor.com



Email: media@cicor.com





Cicor Management AGGebenloostrasse 159552 BronschhofenSchweizCicor est un partenaire global de développement et de fabrication avec des solutions technologiques innovantes dans l'industrie électronique. Avec quelque 1 900 collaborateurs répartis sur dix sites de production, Cicor fabrique des circuits imprimés hautement complexes, des hybrides et des solutions 3D-MID et propose des prestations complètes en électronique et plastique injecté. Le groupe fournit des solutions sur mesure, du design au produit fini pour ses clients du monde entier. Les actions de Cicor Technologies Ltd sont cotées à la SIX Swiss Exchange (CICN). Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.cicor.com