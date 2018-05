La croissance du PIB en 2017 révisée à la hausse à 2,2%

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a finalement augmenté de 2,2% en 2017, selon une nouvelle évaluation mardi de l'Insee, qui estimait jusqu'ici la croissance à seulement 2%.Cette révision en hausse de la croissance a pour corollaire une révision en légère baisse du ratio de dette publique (-0,2 point à 96,8%) et "des dépenses, recettes et prélèvements obligatoires" (-0,1 point), souligne l'Insee dans sa "révision des comptes nationaux" sur 2015-2017. Le déficit public reste toutefois inchangé à 2,6% du PIB.Dans une première estimation publiée fin janvier, l'Insee avait estimé à 1,9% le rythme de croissance enregistré par la deuxième économie de la zone euro en 2017, avant de revoir ce chiffre à la hausse en février, à 2%.Pour 2017, le déficit public est confirmé à 2,6% du PIB.L'Institut national de la statistique et des études économiques confirme aussi la croissance du PIB à 1,2% en données brutes pour 2016 et celle en volume à 1,1% pour l'année 2015.Depuis ses dernières prévisions mi-avril, le gouvernement parie sur une croissance de 2% pour 2018. Un chiffre légèrement supérieur à celui de la Banque de France (1,9%) mais inférieur à ceux de l'OCDE (2,2%) et du FMI (2,1%).(©AFP / 15 mai 2018 09h38)