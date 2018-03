La croissance suisse a marqué le pas en 2017, optimisme pour la suite

(ajoute consensus AWP, précisions 3e trimestre, commentaires économistes, prévisions 2018/2019)Berne (awp) - La croissance économique suisse a décéléré en 2017. Le produit intérieur brut (PIB) a seulement progressé en termes réels de 1,0%, contre +1,4% l'année précédente. L'accélération conjoncturelle enregistrée en fin d'année n'a pas permis de compenser des premiers mois modérés, selon les indications fournies jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). L'année 2018 s'annonce cependant sous de meilleurs auspices.Au quatrième trimestre, le PIB a crû de 0,6% en termes réels par rapport au trimestre précédent, une évolution supérieure à la moyenne, affirme le Seco. La croissance au dernier partiel a cependant légèrement décéléré par rapport au troisième trimestre (+0,7%, valeur révisée).Les données trimestrielles se situent dans le haut de la fourchette des prévisions. Les économistes interrogés par AWP avaient misé sur une progression du PIB au dernier partiel entre 0,4% et 0,6%.Entre octobre et décembre 2017, l'industrie manufacturière (+1,2%), la construction (+1,4%) et le secteur des services - notamment les services financiers - ont soutenu l'économie helvétique.Sous l'angle des dépenses, la consommation privée - pilier du PIB helvétique - a augmenté modestement (+0,2%), tandis que la dépense publique s'est inscrite dans la moyenne (+0,5%).Les échanges de marchandises et de services ont terni ce bilan, principalement pour les exportations. Les importations ont baissé pour les services (-5,1%) mais augmenté pour les marchandises (+4,4%).Malgré le léger ralentissement en fin d'année dernière, la croissance trimestrielle a été "réjouissante", ont indiqué les économistes de VP Bank dans un commentaire. L'ensemble de l'exercice écoulé a cependant été "décevant", en raison de la faiblesse du premier semestre. Comparé à la dynamique dans la zone euro, la progression en Suisse a été jugée "modeste" par les spécialistes de l'établissement liechtensteinois.La situation devrait cependant s'améliorer sur la nouvelle année, grâce au rebond de la conjoncture mondiale et l'affaiblissement du franc par rapport à l'euro, principale monnaie d'exportation, a ajouté VP Bank.Les différents instituts s'attendent pour 2018 à un croissance comprise entre 1,6% et 2,3%. En 2019, le PIB est anticipé en hausse de 1,7% à 2,0%.fr/al(AWP / 01.03.2018 09h00)