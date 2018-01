La décision américaine contre le chef du Hamas "ne découragera pas la résistance" (mouvement)

Gaza (Territoires palestiniens) - Le Hamas a déclaré mercredi que la décision des Etats-Unis de placer le chef du mouvement islamiste palestinien Ismaïl Haniyeh sur leur liste noire des "terroristes" n'affaiblirait pas la lutte contre Israël.Cette décision "visant à faire pression sur la résistance est vouée à l'échec. (Elle) ne nous découragera pas dans la poursuite de la résistance jusqu'à ce que nous ayons chassé l'occupant", a dit le Hamas dans un communiqué.Le chef du mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza "est un partisan de la lutte armée, y compris contre les civils" et "est soupçonné d'être impliqué dans des attaques terroristes contre des Israéliens", dit le département d'Etat.Le département d'Etat a également placé mercredi trois groupes sur sa liste noire: Harakat al-Sabireen, un mouvement palestinien "actif dans la bande de Gaza et la Cisjordanie" et "soutenu par l'Iran"; Liwa al-Thawra, un groupe apparu en 2016 en Egypte; et Hasm, une autre organisation égyptienne créée en 2015."L'Iran demeure le premier Etat sponsor du terrorisme dans le monde", a dit mercredi Nathan Sales, coordinateur pour le contre-terrorisme au département d'Etat, lors d'une conférence à Tel-Aviv (Israël).L'Iran "continue à soutenir tout un panel malfaisant d'organisations terroristes, y compris le Hezbollah (libanais), le Hamas, le Jihad islamique palestinien et d'autres", a-t-il dit."L'Iran verse au Hezbollah environ 700 millions de dollars par an. Quant aux groupes terroristes palestiniens, il leur verse potentiellement jusqu'à 100 millions de dollars par an", a-t-il dit.(©AFP / 31 janvier 2018 17h46)