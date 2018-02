La directrice de la CCIG à Genève quitte son poste

Genève (awp/ats) - Frédérique Reeb-Landry n'est plus la directrice générale de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Elle a mis un terme lundi à sa collaboration, d'un commun accord avec l'institution."Des divergences sur la stratégie à venir" sont en cause, a expliqué à l'ats une membre de la direction. Le président Juan Carlos Torres reprend provisoirement la fonction de la sortante. Il sera notamment aidé par la vice-présidente Antonietta Frangi.Mme Reeb-Landry était elle arrivée il y a quelques mois à la tête de la faîtière après avoir présidé le Groupement des entreprises multinationales (GEM). Selon des données récentes, la CCIG rassemble plus de 2500 entreprises qui totalisent quelque 130'000 emplois.ats/al(AWP / 26.02.2018 14h20)