La dynastie Kim, adepte des voyages en train ultra-sécurisé

Le train nord-coréen arrivé cette semaine à Pékin ressemblait singulièrement à celui de l'ancien dirigeant Kim Jong Il, sa couleur vert olive et ses bandes jaunes déclenchant force spéculations pour savoir si son fils et successeur Kim Jong Un se trouvait à bord.Le père du numéro un actuel avait peur de l'avion. Il a emprunté des trains ultra sécurisés durant les sept visites qu'il a effectuées en Chine et ses trois voyages en Russie, pendant son règne de 1994 à 2011.D'après la version officielle nord-coréenne, il se trouvait à bord d'un train pour une visite de terrain lorsqu'il est mort en 2011 d'une crise cardiaque.Selon la presse sud-coréenne, la dynastie Kim dispose de plusieurs trains spéciaux quasiment identiques, produits par une usine de Pyongyang.Ils sont composés en général de deux locomotives et de 17 à 21 wagons et ne peuvent dépasser les 60 kilomètres par heure.Ils sont protégés par des blindages, équipés de téléphones satellite et d'écrans de télévision, et comportent des salles de conférences, chambres à coucher et zones réservées aux réceptions, rapporte le quotidien Chosun.Ils transportent des véhicules blindés et des petits hélicoptères en cas d'urgence, d'après la presse.Pour des raisons de sécurité, trois trains identiques étaient déployés pour chaque voyage à l'étranger de Kim Il Sung, le père fondateur de la Corée du Nord, et de Kim Jong Il.Celui qui a été vu en gare de Pékin ressemblait particulièrement à celui qu'avait emprunté Kim Jong Il en 2010 pour rejoindre la capitale chinoise, indique le quotidien Joongang.Les wagons dans lesquels ont voyagé Kim Il Sung et Kim Jong Il trônent au mausolée Kumsusan de Pyongyang où reposent également leurs dépouilles.(©AFP / 27 mars 2018 12h15)