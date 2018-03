La faîtière Interpharma gagne un nouveau membre avec Johnson&Johnson

Bâle (awp) - Interpharma, l'association des sociétés pharmaceutiques disposant d'activités de recherches en Suisse, compte depuis début mars un nouveau membre de poids avec Johnson&Johnson. La plus grande société de santé au niveau mondial emploie en Suisse 7000 collaborateurs sur 21 sites, ce qui fait d'elle le plus grand employeur étatsunien en Suisse, a souligné Interpharma jeudi."Nous nous réjouissons d'accueillir Johnson&Johnson, une entreprise pharmaceutique ayant un fort intérêt pour la recherche et la production en Suisse, comme membre Chapter 1", a souligné le directeur d'Interpharma René Buholzer. Les deux autres membres Chapter 1 sont Novartis et Roche. Johnson&Johnson avait rejoint cette catégorie après le rachat d'Actelion en mai 2017.Désormais, 24 sociétés pharmaceutiques ayant des activités de recherche font partie de la faîtière. La part de marché de ces entreprises sur le marché pharmaceutique suisse des médicaments sous brevets et remboursés est de plus de 90%.mk/tp/ol/rp(AWP / 15.03.2018 13h30)