La fondation de placement Helvetia investira dans les hypothèques suisses en mai

Zurich (awp) - En mal de rendement du fait des taux négatifs, la fondation de placement Helvetia proposera aux investisseurs dès le mois de mai d'accéder au marché hypothécaire helvétique comme groupe de placement. Cela devrait permettre aux caisses de pension helvétiques d'investir de manière indirecte et "largement diversifiée" sur le marché hypothécaire, dans l'optique de dégager un meilleur rendement tout en réduisant les risques, assure Helvetia lundi dans un communiqué.La fondation de placement met à profit les connaissances du groupe Helvetia sur ce marché. Elle pourra compter sur la collaboration du courtier indépendant de prêts immobiliers Moneypark, et du spécialiste hypothécaire pour les caisses de pension Finovo, racheté par le premier nommé en février."Le groupe de placement Hypothèques Suisse nous permet de facilement et efficacement mettre en contact preneurs d'hypothèques et investisseurs, c'est-à-dire les caisses de pension", explique Dunja Schwander, directrice de la fondation, citée dans le communiqué. Selon Helvetia, ce type de placement est censé dégager un rendement supérieur à celui des obligations libellées en francs, y compris dans un contexte de taux bas.mk/rw/buc/ol(AWP / 23.04.2018 08h39)