La fortune des ultra-riches français en Suisse bondit de 13,5%

Genève - Le nombre des ultra-riches français résidant en Suisse est resté stable cette année, mais leur fortune totale a grimpé de 13,5% sur un an, indique l'étude annuelle des 300 plus riches de Suisse, diffusée jeudi par le magazine Bilan.Cette année, 54 ultra-riches français, soit le même nombre qu'au cours des deux dernières années, figurent dans ce classement des personnes ou familles dont la fortune nette s'établit au moins à 100 millions de francs suisses (88 millions d'euros). Le patrimoine au total de ce club très fermé est évalué à 92,3 milliards de francs suisses.Deux nouveaux venus ont fait leur entrée cette année, selon la revue.Il s'agit d'Alain Boucheron, arrière petit-fils du fondateur de la célèbre maison de luxe de la place Vendôme à Paris, avec une fortune estimée entre 300 à 400 millions de francs suisses. M. Boucheron a pris ses quartiers au coeur de la célèbre station de ski de Zermatt, dans le canton du Valais, dans la rue principale, entre succursales bancaires, palaces et boutiques de très haute horlogerie, selon Bilan.La famille Capelli, avec une fortune estimée entre 100 à 200 millions de francs suisses, fait aussi son entrée dans la liste. Actif depuis plus de 40 ans dans la conception d'espaces de vie, le groupe français Capelli s'est concentré depuis dix ans sur la promotion immobilière.En Suisse, où la famille Capelli est présente via diverses sociétés, le groupe vient d'annoncer un nouveau projet immobilier d'une cinquantaine d'appartements dans les environs de Genève, en bordure du lac Léman.La chute enregistrée par l'action Altice a en revanche provoqué la sortie de Jérémie Bonnin, secrétaire général du groupe de télécoms. Bilan a par ailleurs sorti de la liste Stéphane Nicolas, actif dans les fonds alternatifs.Les trois premiers du classement des Français les plus riches de Suisse reste inchangé, mais pas à la même place.Gérard Wertheimer, actionnaire de Chanel, passe en première position avec une fortune estimée entre 18 à 19 milliards de francs suisses. Le groupe de luxe connu notamment pour ses tailleurs en tweed et son parfum N°5 a dévoilé cet été, pour la première fois de son histoire, ses résultats financiers. Aussi la fortune estimée de la famille a été fortement réévaluée. Résident genevois, Gérard Wertheimer possède cet empire avec son frère Alain, qui vit à New York.La famille Castel passe au 2e rang, avec une fortune estimée entre 13 et 14 milliards de francs suisses. Le groupe Castel, actif dans le vin, est également présent dans la bière et les eaux en bouteille.Patrick Drahi, magnat franco-israélien qui préside le groupe de télécoms et de médias Altice, figure toujours au 3e rang, avec une fortune estimée entre 6 à 7 milliards de francs suisses.(©AFP / 29 novembre 2018 21h00)