La fortune placée dans des fonds en Suisse recule légèrement en février

Zurich (awp) - La fortune placée dans les fonds de placement recensés par Swiss Fund Data et Morningstar a reculé en février de 0,2% sur un mois à 1102,6 mrd CHF. La diminution s'élève à 2,0 mrd, indique mardi la Swiss Funds & Asset Management Association (Sfama). Les entrées nettes de trésorerie ont atteint 1,4 mrd le mois dernier."Du fait des fléchissements des marchés des actions durant le mois sous revue, le volume du marché suisse des fonds a régressé, bien que dans une mesure nettement plus modeste", a déclaré Markus Fuchs, directeur de la Sfama, cité dans un communiqué.Les afflux nets enregistrés en février ont bénéficié grandement à fonds obligataires, une "indication de prudence accrue" des investisseurs, selon la faîtière suisse des gestionnaires d'actifs et de fonds. Les entrées pour cette catégorie ont représenté 2,0 mrd, loin devant les fonds en actions (+0,7 mrd).La Sfama a constaté des désinvestissements sur les fonds du marché monétaire (-2,0 mrd) et les fonds de placement alternatifs (-0,3 mrd).UBS demeure leader sur le marché des fonds en Suisse, avec une part de marché de plus de 25%. Credit Suisse et Swisscanto, qui gère les fonds des banques cantonales et désormais propriété de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), affichent respectivement 15,2% et 7,9%.Le premier acteur romand est Pictet, avec une part de marché de 5%, en cinquième position. Le géant planétaire BlackRock est quatrième avec 6,0%.fr/al(AWP / 20.03.2018 11h01)