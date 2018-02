La franco-américaine Françoise Brougher nommée chez Pinterest

San Francisco - La franco-américaine Françoise Brougher a été nommée directrice générale opérationnelle (COO) du site internet Pinterest, a annoncé celui-ci mardi dans un communiqué.Passée chez Square et Google, Mme Brougher, 52 ans, est la première personne à occuper ce poste crée au sein de l'application américaine, basée sur la collecte et le partage de photos par centres d'intérêts.Elle prendra ses fonctions le 12 mars et sera chargée de "diriger et développer les opérations de Pinterest dans le monde en s'occupant des ventes, des partenaires, des mesures de fréquentation, des développements internes et des équipes de communication", indique le communiqué."Le rôle de Brougher sera essentiel pour porter l'entreprise au cours de sa prochaine étape de croissance et alors qu'elle continue à étendre sa base de fréquentation à l'international et développer son programme de publicité", ajoute-t-on de même source.Pinterest joue sur deux leviers: le commerce en ligne et la publicité. L'entreprise basée à San Francisco utilise notamment un outil qui permet de cliquer individuellement sur certains des objets, meubles, vêtements ou accessoires apparaissant dans une photo publiée sur l'application.L'utilisateur obtient ainsi des recommandations d'objets similaires qu'il peut ensuite acheter directement depuis Pinterest, ou auprès d'une marque.L'application permet d'épingler ("to pin" en anglais) sur des tableaux virtuels des photos autour de centres d'intérêts (recettes de cuisine, mode, décoration, voyages...).Pinterest, à la croisée du réseau social et du moteur de recherche, est utilisé par de nombreuses marques qui y mettent des photos de leurs produits pour tenter d'attirer des clients. Depuis 2015, il est possible d'ajouter à l'application un bouton "acheter".(©AFP / 27 février 2018 17h00)