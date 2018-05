La future rencontre Trump-Kim a déjà sa médaille

La Maison Blanche a fait frapper une médaille célébrant la prochaine rencontre historique entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong Un.La pièce est ornée des profils de MM. Trump et Kim, qualifié de "leader suprême", sur fond de drapeaux américain et nord-coréen.L'expression "pourparlers de paix" figure en haut de la médaille, tandis que l'année "2018" est inscrite en bas.Sont représentés au revers de la médaille la Maison Blanche, l'avion présidentiel Air Force One, ainsi que le sceau officiel du président des Etats-Unis.Kim Jong Un et Donald Trump doivent se rencontrer le 12 juin à Singapour, même si la Corée du Nord a menacé d'annuler ce sommet si Washington tentait de la contraindre à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire.L'agence de communication de la Maison Blanche fait régulièrement frapper des médailles commémoratives, qui peuvent être offertes aux invités officiels ou proposées à la vente aux visiteurs.(©AFP / 22 mai 2018 00h36)