La grève à la SNCF, effet d'aubaine pour les cars "Macron"

C'était "Noël" pour les compagnies de cars "Macron" mardi et mercredi grâce à la grève à la SNCF qui a entraîné 60 à 70% de réservations en plus. Les sociétés d'autocars espèrent que cet effet d'aubaine se prolongera au-delà du mouvement social."Nous avons eu 60% de réservation en plus mardi et nous avions 300 cars qui ont sillonné les routes hier au lieu de 250 en temps normal", explique Raphaël Daniel, directeur de la communication chez FlixBus France."Les chiffres sont comparables à Noël ou au 14 juillet, sachant que le 3 avril, ce n'était pas un jour férié et il n'y avait pas encore de vacances scolaires."La grève de mardi et mercredi a été suivie de très près par les trois compagnies de cars dits "Macron", du nom du président alors ministre quand il a libéralisé le marché du transport longue distance par autocar en août 2015."Jusqu'à samedi, notre offre semblait suffisante pour absorber la demande mais dimanche, on a commencé à saturer et on a rajouté des cars supplémentaires, ça allait très vite", raconte Raphaël Daniel à l'AFP.Les trois entreprises avaient anticipé une explosion de la demande mais elles ont quand même dû faire appel à leurs partenaires, des PME autocaristes, jusqu'à la dernière minute."On a mis en place une équipe dédiée pour préparer l'organisation de la grève", relate Roland de Barbentane, PDG de Ouibus (ex-iDBUS, groupe SNCF), qui enregistre 72% de clientèle en plus mercredi."Tous les matins, on fait le point sur le remplissage des véhicules programmés pour dans 2-3 jours et dès qu'on voit qu'un véhicule est rempli à plus de 50%, on prévoit des cars en renfort".Isilines a enregistré une fréquentation "quatre fois supérieure". "On aurait pu mettre de la capacité supplémentaire, elle aurait été absorbée", affirme Hugo Roncal, directeur général de cette filiale du groupe Transdev, qui avait affrété 50 cars de plus. "Sur certaines lignes, comme Marseille ou Bordeaux, on s'est retrouvé très très vite complets malgré les renforts".Il reste donc de la place à prendre pour les prochains jours de grève.Cette perspective attire une nouvelle concurrence, à l'image de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar qui lance le 13 avril un service de transport en autocar sur trois axes les vendredis, dimanches et jours de grèves.L'afflux de voyageurs digne des grandes vacances s'est traduit par une hausse des prix du même ordre. Chez Flixbus et Ouibus par exemple, il fallait débourser environ 30 euros pour un Paris-Lille à la dernière minute, contre 9 euros pour le billet le moins cher, acheté en avance. Mais les trois compagnies insistent: elles n'ont pas changé leurs grilles tarifaires."On n'a pas profité de la grève pour faire augmenter les prix, on ne tire pas sur l'ambulance", commente Raphaël Daniel. "C'est la loi de l'offre et de la demande, les cars ont été remplis très vite et les dernières places étaient effectivement plus chères. On s'est retrouvé dans une situation comme à une veille de Noël".L'enjeu devient désormais de fidéliser ces nouveaux clients, habitués à rallier Paris depuis Marseille en 3 heures, et non pas 10 en car."Deux-trois jours de grève c'est bien, mais on voudrait que tous ces gens-là reviennent", remarque Hugo Roncal. "Il faut que la qualité en période de grève soit la même que la qualité hors grève. Et puis on va les contacter, faire des promotions en période creuse (...) On s'adresse à des personnes qui au début n'envisageaient pas l'autocar donc c'est à nous de transformer l'essai derrière".Si la grève continue jusqu'à l'été comme prévu, une période riche en vacances scolaires et jours fériés, les compagnies de cars "Macron" auront trois mois pour faire de leurs clients par dépit des clients de choix.(©AFP / 05 avril 2018 18h34)