La guerre commerciale a déjà été perdue, selon Donald Trump

La guerre commerciale contre la Chine a été perdue il y a longtemps, a lancé mercredi le président Donald Trump, dénonçant l'incompétence de ses prédécesseurs, alors que la Chine vise à son tour des produits américains."Nous ne sommes pas dans une guerre commerciale avec la Chine, cette guerre a été perdue il y a de nombreuses années par des personnes stupides ou incompétentes, des personnes représentant les Etats-Unis", a-t-il estimé dans un tweet.Il a une nouvelle fois mis en avant le déficit commercial des biens colossal avec la Chine, évoquant 500 milliards de dollars, bien qu'il se soit effectivement élevé à 375,2 milliards en 2017. "Avec le vol de la propriété intellectuelle, ce sont 300 milliards de dollars supplémentaires. Cela ne peut plus durer!", a-t-il dit.Quelques heures après la publication mardi par l'administration Trump d'une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouveaux droits de douane, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel: 50 milliards de dollars.La Chine a sorti l'artillerie lourde en visant cette fois des produits plus stratégiques dont le soja, l'automobile et l'aéronautique, qui pèsent lourd dans la balance.(©AFP / 04 avril 2018 14h25)