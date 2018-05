La justice suédoise retoque un projet décrié de Centre Nobel à Stockholm

La justice suédoise a retoqué mardi un projet controversé de Centre Nobel à Stockholm dont les contempteurs, le roi Carl XVI Gustaf en tête, craignent qu'il ne défigure un quartier historique de la capitale.Le projet de la Fondation Nobel, dessiné par le Britannique David Chipperfield, consiste en un bâtiment doré à angles droits qui serait édifié sur un quai où une douane du 19e siècle est promise à la démolition.Du fait de sa taille et de son style aussi tranchant que massif qui jure avec l'usage très classique de la pierre dans les environs, le Centre Nobel compte de nombreux détracteurs.La cour d'appel des sols et de l'environnement leur a donné provisoirement raison en estimant que le projet "allait altérer irrémédiablement la lisibilité de l'histoire de Stockholm en tant que ville portuaire, maritime et commerciale".L'édifice risque de nuire "à la préservation du patrimoine culturel" du quartier de Blasieholmen, ajoute-t-elle dans son jugement, que les promoteurs du projet devraient porter devant une juridiction supérieure.En juin 2016, le roi Carl XVI Gustaf qui d'ordinaire observe une grande réserve sur les affaires publiques s'était fendu d'un entretien au journal Dagens Nyheter pour dire tout le mal qu'il pense du bâtiment, trop grand et d'un doré outrageusement "dominant".Le projet, qui a déjà perdu un étage à l'issue de l'enquête publique, a été approuvé en 2016 par le conseil municipal de Stockholm. La Fondation Nobel espérait démarrer les travaux en 2017 mais les procédures judiciaires retardent les premiers coups de pioche.Le nouveau bâtiment doit rassembler toutes les activités de la Fondation (cérémonies, activités scientifiques, expositions, administration, etc.), à l'exception du banquet Nobel qui restera à l'Hôtel de Ville.Des mécènes, dont les famille Wallenberg, l'une des plus riches du pays, et Persson, qui contrôle la chaîne de prêt-à-porter H&M, financeront l'essentiel de la construction.(©AFP / 22 mai 2018 15h31)