La livre turque remonte par rapport au dollar après une intervention de la banque centrale

Ankara - La livre turque est remontée mercredi par rapport au dollar à la suite de l'annonce par la banque centrale de Turquie de l'augmentation de l'un de ses principaux taux directeurs afin de soutenir la monnaie nationale, qui battait des records à la baisse ces derniers jours.Réunie d'urgence mercredi après que la livre a perdu plus de 3,5% de sa valeur en quelques heures face au billet vert, la banque centrale (CBRT) a décidé d'augmenter son taux de refinancement au jour le jour de 300 points de base, le faisant passer de 13,5 à 16,5%, ce qui a entraîné dans la foulée une hausse de 2,1% de la devise turque.Les économistes tiraient la sonnette d'alarme depuis des mois sur un risque de surchauffe de l'économie, au moment où la Turquie connaît une croissance très élevée, une inflation galopante et un large déficit de ses comptes courants.Des experts économiques appelaient depuis des mois la CBRT à relever ses taux d'intérêt, ce à quoi le président Recep Tayyip Erdogan s'opposait fermement.La livre turque s'est même brièvement échangée à 4,92 contre un dollar au cours de l'après-midi, avant de remonter à 4,60 après l'annonce de la banque centrale.Dans un communiqué diffusé mercredi soir, la CBRT a affirmé qu'elle continuerait d'utiliser "tous les outils" en sa possession pour assurer la stabilité des prix.Peu après l'annonce de cette réunion extraordinaire de la banque centrale mercredi, le vice-Premier ministre Mehmet Simsek, un ancien de chez Merrill Lynch considéré comme le "Monsieur économie" du gouvernement turc, lui avait témoigné son "soutien"."Le gouverneur de la banque centrale et les membres du comité de politique monétaire ont tout mon soutien pour faire le nécessaire afin d'enrayer le déclin de la livre et atteindre la stabilité des prix", a-t-il tweeté. "Aucun des problèmes macroéconomiques de la Turquie n'est insurmontable".(©AFP / 23 mai 2018 17h13)