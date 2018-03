La longévité de Poutine au pouvoir encore loin des records mondiaux

Vladimir Poutine, réélu, rejoindrait à la fin de son mandat, en 2024, le club des dirigeants restés un quart de siècle au pouvoir, mais serait loin des records de Fidel Castro, Kim Il Sung ou Mouammar Kadhafi.Sans parler des monarques qui par définition sont à vie sur le trône: à cet égard, Elizabeth II d'Angleterre, âgée de 91 ans, est la doyenne politique avec 66 ans de règne.Nommé Premier ministre en 1999, Vladimir Poutine est élu président en 2000. En 2008, après deux mandats, il confie le Kremlin à son Premier ministre Dmitri Medvedev et prend la tête du gouvernement. Il redevient président en 2012.Dans l'histoire contemporaine, quelques dirigeants sont restés au pouvoir pendant plus de quarante ans:Le record de longévité est détenu par le Cubain Fidel Castro qui, arrivé au pouvoir en 1959, a cédé la présidence à son frère Raul après 49 ans à la tête de l'État.Le leader nationaliste chinois Tchang Kaï-chek a dirigé pendant 47 ans, avec des titres divers, la Chine puis Taïwan où il s'était réfugié en 1949, devançant le fondateur et dirigeant de la Corée du Nord Kim Il Sung (46 ans) et le numéro un albanais Enver Hodja (40 ans).Plus récemment, Mouammar Kadhafi a gouverné la Libye pendant presque 42 ans avant d'être tué en octobre 2011 lors d'un mouvement de contestation qui s'est transformé en conflit armé.Également en Afrique, Omar Bongo Ondimba, arrivé à la tête du Gabon en 1967, est décédé après plus de 41 ans au pouvoir.Avec 38 années à la tête de la Guinée-Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema détient le record absolu de longévité politique des chefs d'État en fonction, en dehors des monarchies.Le Camerounais Paul Biya qui vient de fêter ses 85 ans, dont 35 au pouvoir, pourrait être candidat à un septième mandat lors de la présidentielle prévue d'ici la fin de l'année.Au Congo, Denis Sassou Nguesso cumule 34 ans, tandis que le Premier ministre Hun Sen est l'homme fort du Cambodge depuis 33 ans, suivi par l'Ougandais Yoweri Museveni (32 ans).Omar el-Béchir, porté au pouvoir par un coup d'État sanglant en 1989, est à la tête du Soudan depuis plus de 28 ans comme au Kazakhstan Noursoultan Nazarbaïev qui dirigeait déjà le pays à l'époque soviétique en tant que Premier secrétaire du Parti communiste. En Iran, plus de 28 ans de pouvoir également pour l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique depuis la mort de l'imam Khomeiny en 1989.Au Tchad, Idriss Deby Itno, réélu en 2016 pour un cinquième mandat, est aux commandes depuis 27 ans.Emomali Rakhmon, arrivé en 1992 peu après la dissolution de l'URSS, dirige le Tadjikistan d'une main de fer depuis 25 ans. Une longévité d'un quart de siècle également pour son homologue érythréen, Issayas Afeworki, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1993.(©AFP / 12 mars 2018 11h46)