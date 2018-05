La lycéenne pakistanaise tuée dans la fusillade au Texas inhumée à Karachi

La lycéenne pakistanaise tuée vendredi lors d'une fusillade au lycée de Santa Fe (Etats-Unis) qui a fait dix morts a été inhumée mercredi à Karachi (Sud), la plus grande ville du Pakistan.Une garde d'honneur a accueilli au petit matin la dépouille de Sabika Sheikh, 17 ans, à son arrivée à l'aéroport de Karachi. Des représentants du gouvernement provincial du Sindh, dont Karachi est la capitale, étaient présents, tout comme le consul américain au Pakistan, John E. Warner.Son cercueil, recouvert d'un drapeau pakistanais, a été conduit au domicile familial, où ses proches s'étaient réunis. Des centaines de personnes se sont ensuite rassemblées dans un espace public pour prier autour du cercueil et présenter leurs condoléances à la famille avant l'inhumation dans un cimetière voisin."Il était prévu qu'elle rentre, heureuse, le 9 juin. Qui pouvait prévoir qu'elle reviendrait de cette façon ?", s'est interrogé son oncle Muhammad Ali, dénonçant une mort "tragique"."Ma fille est une martyre et les martyrs ne meurent pas", a réagi son père Abdul Aziz.En échange scolaire au Texas depuis dix mois, Sabika Sheikh est l'une des dix personnes tuées vendredi par un adolescent armé qui a ouvert le feu."La nation entière est aux côtés de la jeune Pakistanaise morte en martyre dans une attaque terroriste aux Etats-Unis", a déclaré à la presse Mohammad Zubair, le gouverneur de la province du Sindh.Malgré les relations houleuses entre Washington et Islamabad, les Etats-Unis restent une destination étrangère prisée des étudiants pakistanais. Des milliers d'entre eux s'inscrivent dans des écoles américaines chaque année.La fusillade de Santa Fe est survenue trois mois à peine après celle de Portland, en Floride, qui avait fait 17 morts et donné naissance à un mouvement sans précédent pour le contrôle des armes.Une "March for Our Lives" (Marchons pour nos vies) avait rassemblé un million de personnes fin mars à travers les Etats-Unis, sans que les responsables politiques ne prennent de dispositions légales significatives.La fusillade de Santa Fe est la 22e à se produire dans une école américaine cette année, selon des médias américains. Les armes à feu, qui font partie de la culture des Etats-Unis, y tuent 30.000 personnes chaque année.(©AFP / 23 mai 2018 10h40)