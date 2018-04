La méfiance reste de mise à la Bourse de Paris au regard des tensions sino-américaines

La méfiance restait de mise à la Bourse de Paris (-0,34%) vendredi à la mi-journée, au regard des nouvelles frictions entre les Etats-Unis et la Chine sur le plan commercial.A 13H44 (11H44 GMT) l'indice CAC 40 perdait 18,01 points à 5.258,66 points. La veille, il avait réussi à mettre ses craintes de côté pour finir en forte hausse de 2,62%. Wall Street avait également relativisé et terminé dans le vert.La cote parisienne évolue en léger recul depuis l'ouverture.La Bourse de New York s'orientait pour sa part vers une ouverture dans le rouge.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, progressait de 0,98%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+0,87%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, reculait de 99%."Les marchés s'inquiètent des tensions géopolitiques et commerciales entre les Etats-Unis et la Chine mais dans le même temps, les prévisions de bénéfices des entreprises sont revues à la hausse, ce qui augure donc d'un potentiel de rebond si les tensions politiques passent au second plan et cèdent la une de l'actualité aux publications de résultats", ont souligné les gérants de Barclays Bourse."Alors que les investisseurs commençaient à se dire que le plus dur était passé, le président américain joue la surenchère", ont noté les analystes de Aurel BGC.Mais, "les marchés ne baissent pas franchement" pour autant, ont-t-il ajouté, y voyant le "signe que les investisseurs ne savent pas trop comment réagir" face aux nouvelles déclarations de Donald Trump qui "pourraient ne pas être crédibles".Après la clôture du marché américain, Donald Trump a en effet relancé l'offensive en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises.Quelques heures plus tard Pékin, qui a effectué jeudi auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une démarche officielle concernant la première série de taxes douanières, a répliqué en se disant prête à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix".L'agenda des indicateurs sera pour sa part dominé par la publication, en début d'après-midi, des chiffres officiels de l'emploi en mars. Les analystes tablent sur des créations d'emplois à 175.000 avec un recul du taux de chômage d'un dixième de point de pourcentage à 4%.Aux Etats-Unis, outre le rapport mensuel sur l'emploi, les crédits à la consommation en février sont attendus.Sur le terrain des valeurs, Vivendi perdait 0,65% à 21,41 euros après avoir dévoilé sa liste de dix candidats au conseil d'administration de Telecom Italia (Tim), l'opérateur de télécoms italien dont la gestion par le groupe français est dénoncée par le fonds activiste américain Elliott.Futuren gagnait 0,44% à 1,14 euro alors que le spécialiste de l'éolien, détenu à 87,5% par EDF (+0,35% à 11,50 euros), a enregistré en 2017 une perte nette de 5,2 millions d'euros, notamment en raison de charges liées aux opérations sur son capital.GTT profitait (+3,06% à 52,15 euros) de l'annonce de deux nouvelles commandes de la part du chantier sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la conception des cuves GNL de deux méthaniers.Carrefour baissait de 0,98% à 16,70 euros. La direction du groupe a fait des propositions jeudi aux syndicats, notamment un bon d'achat de 150 euros, après la forte mobilisation qui a perturbé des centaines de magasins le 31 mars.TF1 refluait de 0,96% à 10,28 euros après l'annonce d'un accord avec les actionnaires minoritaires fondateurs de Newen Studios pour acquérir les 30% qu'il ne ne détenait pas encore.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 06 avril 2018 14h25)