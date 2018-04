Boeing a remporté vendredi une grosse commande auprès d'American Airlines pour son 787, au détriment de son rival l'A350 de l'européen Airbus, qui subit aussi une annulation de commande de la part de la compagnie américaine.La commande annoncée vendredi porte précisément sur 22 exemplaires du 787-8 (242 sièges) et 25 787-9 (290 sièges) pour des livraisons prévues pour 2020 et 2023 respectivement, ont annoncé l'avionneur et la compagnie aérienne dans des communiqués.Ils remplaceront progressivement des Boeing 767 et 777 ainsi que des Airbus A330, a détaillé American.Ces 47 appareils coûtent en tout environ 12 milliards de dollars au prix catalogue, sachant que le prix payé par les compagnies est au final inférieur. Ils porteront la flotte totale de 787 à 89 appareils, a indiqué AA, qui a annoncé également avoir annulé une commande d'A350 auprès de l'européen Airbus."Dans le but de simplifier notre flotte, American s'est mise d'accord aujourd'hui (vendredi) avec Airbus pour annuler une commande de 22 A350, commande faite à l'origine par US Airways", rachetée en 2013, a fait savoir AA."Cela a été une décision difficile entre le Boeing 787 et les Airbus A350 et A330neo et nous remercions les deux constructeurs pour leur opiniâtreté (...). Au final, notre but de simplifier notre flotte a rendu le choix du 787 incontournable", a commenté le président de la compagnie Robert Isom, cité dans le communiqué d'AA.Cette commande en faveur de l'avionneur américain intervient alors que le président américain Donald Trump encourage à acheter américain et enchaîne les annonces de mesures protectionnistes."Nous voyons des avantages significatifs à (simplifier) notre flotte, notamment une plus grande fluidité lorsqu'il faut intervertir des avions, des délais d'inventaires réduits et un service plus cohérent pour les clients et et les employés", a aussi indiqué le directeur financier de la compagnie Derek Kerr."Nous sommes extrêmement honorés de voir American Airlines renforcer son intérêt pour le 787 Dreamliner. Cette nouvelle commande est une illustration importante de l'attractivité unique de la gamme 787 et sa capacité inégalée à aider les compagnies aériennes à ouvrir de nouvelles destinations et à augmenter leur rentabilité", s'est réjoui le patron de la branche aviation civile de Boeing Kevin McAllister, cité dans le communiqué du constructeur.Boeing indique avoir enregistré plus de 1.350 commandes de 787 au total.Cette commande en faveur de Boeing d'une très mauvaise nouvelle pour Airbus, dont l'A350 est en concurrence avec le 787.L'avionneur européen avait annoncé plus tôt vendredi avoir enregistré 45 commandes nettes d'avions depuis le début de l'année à fin mars, et livré 121 appareils.A fin mars, le carnet de commandes total d'Airbus était de 7.189 avions, dont 6.083 moyen-courriers A320, le reste se répartissant entre les long-courriers de l'avionneur: 695 A350, 303 A330 et 108 A380.Par ailleurs, American Airlines a aussi annoncé vendredi que ses livraisons de 40 737 MAX seraient "retardées".(©AFP / 07 avril 2018 05h25)