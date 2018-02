Zurich (awp) - La querelle entre Nestlé et divers détaillants européens à propos des prix élevés de ses produits s'intensifie. L'alliance européenne de détaillants Agecore veut obliger le géant de Vevey à offrir ses produits à de meilleures conditions en stoppant les commandes, a rapporté la Handelszeitung (édition du 17 février). Parmi les détaillants qui font partie de l'alliance, il y a Coop et Edeka en Allemagne et Intermarché en France.Urs Meier, porte-parole de Coop, a déclaré au journal que les commandes de plus de 150 articles de Nestlé ont été stoppées. Cet arrêt est en vigueur depuis cette semaine et concerne toutes les sauces à salade Thomy. Dès lundi, les produits Cailler Perles, Nescafé Azera et Buitoni La Fina seront ajoutés à la liste. Coop réclame de Nestlé des "prix d'achat corrects à des conditions de partenariat".Selon un article du journal en ligne allemand "Lebensmittel-Zeitung", Edeka a envoyé à ses 4000 détaillants indépendants une liste de cinq pages avec 163 produits Nestlé, leur recommandant de les retirer de leur assortiment.Personne n'était atteignable dimanche chez Nestlé pour une prise de position.an/rp(AWP / 18.02.2018 17h12)