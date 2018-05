Un tribunal néerlandais a autorisé mardi l'assassin du leader populiste néerlandais Pim Fortuyn à vivre à l'étranger et à ne plus être soumis aux obligations de son contrôle judiciaire.Volkert van der Graaf, 48 ans, avait été condamné en 2003 à 18 ans de prison pour avoir assassiné Pim Fortuyn de six balles, le 6 mai 2002 à Hilversum (centre) à quelques jours d'élections législatives.Il avait été libéré en 2014, avec des conditions strictes dont l'obligation de se manifester auprès des autorités une fois par semaine et de porter un bracelet électronique.Un tribunal de La Haye a accepté sa demande d'être libéré de ces obligations afin de pouvoir se rendre à l'étranger et y vivre.Il existe un "faible risque" que M. Van der Graaf commette un nouveau crime et le maintien de son contrôle judiciaire n'a "pas d'intérêt", avaient estimé des rapports effectués par les services psychiatriques et d'application des peines.Le tribunal a toutefois maintenu d'autres restrictions à son encontre, notamment l'interdiction de contacts avec la famille de Pim Fortuyn et celle de s'exprimer dans les médias.La famille de Pim Fortuyn a déclaré dans un communiqué espérer que M. Van der Graaf "quitte le pays et ne revienne jamais", a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.Aucune précision n'était disponible sur la destination choisie par M. Van der Graaf ni pour savoir s'il serait accompagné de sa famille.Considéré comme un précurseur du chef du Parti pour la liberté (PVV) Geert Wilders, le charismatique Pim Fortuyn, mort à 54 ans et qui ne faisait pas mystère de son homosexualité, qualifiait l'islam de religion "rétrograde" et réclamait la fermeture des frontières néerlandaises aux migrants.(©AFP / 29 mai 2018 12h24)