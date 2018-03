Monsieur Luciano B, âgé de 82 ans, a quitté son logement à Lausanne le dimanche 11 mars 2018 vers 9h15. Il a pris un taxi pour être déposé à 9h30 vers le Tribunal de Montbenon. Depuis lors, l’intéressé, qui est fragile psychologiquement, ne s’est plus manifesté. A la demande de sa famille, la police diffuse cet avis de disparition.

Il correspond au signalement suivant : taille 165 cm, corpulence forte, yeux verts, cheveux gris, porte des lunettes, vêtu d’une veste foncée, d’un pantalon en velours foncé et porte des chaussures marron.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police municipale de Lausanne au +41 21 315 15 15 ou avec le poste de police le plus proche.

Avec nos remerciements pour votre précieuse collaboration.