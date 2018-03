Jeudi 1er mars, aux alentours de 22h20, le centre d’engagement et de transmissions (CET) de la Police cantonale vaudoise a été avisée d’un accident de personne sur les voies CFF survenu en gare de Morges. Selon les premiers éléments, il ressort qu’une personne portant un uniforme des CFF traversait les voies, peu après la gare de Morges en direction de Lausanne, lorsqu’un train marchandises venant de Genève en direction de Lausanne arrivait à grande vitesse. Malgré un freinage d’urgence, le train n’a pas pu s’arrêter et a heurté la victime qui est décédée sur le coup.

La procureure de service a été avisée et a ouvert une instruction pénale.

Cet accident a nécessité l’intervention de 3 patrouilles de la gendarmerie vaudoise, des pompiers des CFF, d’une ambulance 144 de Morges et du SMUR.

Durant le temps de l’intervention, les trains ont pu continuer à circuler, au ralenti et sur une seule voie.