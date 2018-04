Moscou (Russie) - Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi qu'aucune des frappes occidentales en Syrie n'avait atteint les abords des bases aérienne et navale russes sur le territoire syrien."Aucun des missiles de croisière tirés par les Etats-Unis et par leurs alliés n'est entré dans la zone de responsabilité des défenses aériennes russes qui protègent les installations à Tartous et à Hmeimim", a indiqué le ministère dans un communiqué cité par l'agence de presse d'Etat RIA Novosti. Les forces russes disposent d'une base navale à Tartous et d'une base aérienne à Hmeimim.Le ministère de la Défense a annoncé un briefing pour la presse qui devrait débuter vers 06h30 GMT.(©AFP / 14 avril 2018 05h06)