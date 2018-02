TOTAL

Paris - Le groupe pétrolier Total a annoncé mercredi une "découverte majeure" dans les eaux profondes du Golfe du Mexique dans le cadre de son accord avec Chevron, sur le puits d'exploration de Ballymore dans l'est de la zone.Un puits dévié "est en cours de forage pour évaluer l'ampleur de cette découverte majeure", mais "la viabilité commerciale est déjà confirmée", a précisé le groupe dans son communiqué.Le puits de Ballymore a traversé "une colonne de pétrole de 205 mètres nets dans un réservoir Norphlet de haute qualité", a indiqué Total.Total a acquis en septembre 2017 une participation de 40% dans le puits de Ballymore, dans le cadre d'un accord d'exploration avec Chevron dans les parties orientales (Norphlet) et centrales (Wilcox) du Golfe du Mexique.Le forage d'un puits dévié prend environ trois mois. C'est après le forage de ce puits que l'opérateur peut estimer la production attendue à cet endroit."Ballymore est la plus grande découverte réalisée par Total dans le prolifique golfe du Mexique, et conforte notre nouvelle stratégie d'exploration mise en place depuis 2015", a indiqué Kevin McLachlan, le directeur exploration de Total cité dans le communiqué.lby/ef/mcj/(©AFP / 31 janvier 2018 07h59)