La nomination du vice-président de la BCE approuvée de justesse par les eurodéputés

Les eurodéputés ont approuvé mercredi, à une très courte majorité, la nomination à la vice-présidence de la Banque centrale européenne (BCE) de l'Espagnol Luis de Guindos, sur fond de critiques sur la procédure de désignation.Seul candidat en lice, le ministre de l'Economie espagnol sortant a reçu le vote favorable de 331 députés européens, réunis en session plénière à Strasbourg. Mais 306 ont voté contre et 64 se sont abstenus.Les députés ont "exprimé des préoccupations concernant l'équilibre entre les femmes et les hommes, la procédure de sélection, le calendrier de la nomination et l'indépendance politique", explique le Parlement dans un communiqué.Ayant néanmoins refusé à la majorité une demande de report du vote, les députés souhaitent que le Conseil de l'UE "ouvre un dialogue avec le Parlement sur les possibilités d'améliorer la procédure en vue des nominations futures".Déjà lors du vote de la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement fin février, les avis sur la nomination de Luis de Guindos avaient été partagés, puisque 27 députés avaient voté en faveur, mais 14 étaient contre et 13 s'étaient abstenus.Le 7 mars, le conseil des gouverneurs de la BCE, dont le directoire de six membres ne compte qu'une femme, n'a émis "aucune objection" à la candidature de Luis de Guindos, pour succéder à l'actuel vice-président, le Portugais Vitor Constancio.L'Espagnol, déjà remplacé par Madrid au ministère de l'Economie par Roman Escolano, devrait désormais être officiellement nommé par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, au cours d'un sommet les 22 et 23 mars à Bruxelles.Il devrait entrer en fonction à Francfort le 1er juin.(©AFP / 14 mars 2018 15h32)