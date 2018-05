"La pérennité des ailes françaises", seule ambition de Serge Dassault (PDG Dassault Aviation)

Le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier a rendu hommage à Serge Dassault, décédé lundi à 93 ans, dont la "seule ambition (était) la pérennité des ailes françaises"."Serge Dassault a consacré sa vie à l’aéronautique et à l’industrie de notre pays", a affirmé Eric Trappier dans une déclaration transmise à l'AFP."Il a défendu avec passion et détermination Dassault Aviation et ses salariés, avec comme seule ambition la pérennité des ailes françaises", a-t-il ajouté.Il a estimé que son prédécesseur à la tête du constructeur du Rafale et des jets d'affaires Falcon "a su entretenir un réel esprit de famille au sein de notre société"."Aujourd'hui, c’est toute l'entreprise qui est en deuil", a conclu Eric Trappier.Serge Dassault, qui a dirigé le groupe aéronautique de 1987 à 2000 à la suite de son père, Marcel Dassault, est décédé à son bureau lundi après-midi d'une "défaillance cardiaque".(©AFP / 29 mai 2018 11h47)