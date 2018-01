La panne chez Swisscom causée par le logiciel du fournisseur

Berne (awp/ats) - Swisscom a trouvé l'origine de la panne qui a privé des milliers de clients commerciaux de téléphone. Le géant bleu a détecté des erreurs dans le logiciel de son fournisseur.Depuis la deuxième semaine de janvier, les clients commerciaux ont été affectés par deux pannes. Swisscom a mis en oeuvre diverses mesures afin de rétablir les services concernés, explique l'opérateur historique mercredi dans un communiqué. Depuis lundi après-midi, des clients pouvaient à nouveau téléphoner.Swisscom a trouvé la cause du défaut après des recherches intenses avec son fournisseur. Les analyses ont montré des erreurs dans le logiciel du fournisseur, à l'origine cette semaine et la semaine dernière de problèmes occasionnels de la téléphonie fixe avec Smart Business Connect et Managed Business Communication.Lundi après-midi, des mesures décisives ont été prises pour stabiliser la situation. Depuis, les clients ont pu rappeler. L'erreur a maintenant été confirmée par le fournisseur. Swisscom ne s'attend pas à d'autres défaillances, mais continuera de surveiller étroitement les services et de mettre en ½uvre des mesures d'amélioration, assure l'opérateur.ats/rp(AWP / 17.01.2018 16h51)