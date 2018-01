La plupart des Bourses européennes en hausse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé en nette hausse vendredi, à l'exception de Madrid qui a fini stable, sur fond de statistiques américaines encourageantes.La croissance américaine au quatrième trimestre est repassée sous la barre des 3% en rythme annuel, décevant les analystes, mais a confirmé avec 2,3% une meilleure performance sur l'ensemble de 2017 pour la première année de Donald Trump à la Maison-Blanche. "La croissance est bien meilleure que les deux précédentes années", ont observé les experts de Mirabaud Securities.Toujours aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont bondi en décembre, dépassant largement les attentes. Auparavant, le Royaume-Uni avait publié sa croissance en 2017, laquelle a ralenti à 1,8%.Les investisseurs restent cependant attentifs à l'évolution de l'euro face au dollar, au lendemain d'un mouvement de fièvre qui a vu la devise européenne atteindre ses plus hauts niveaux depuis décembre 2014.L'Eurostoxx 50 a terminé en hausse de 0,46%.A Paris, l'indice CAC 40 a pris 0,87% à 5.529,15 points, entrainé par le leader mondial du luxe LVMH (+4,89% à 251,90 euros), qui a annoncé des résultats record en 2017. Dans son sillage, son rival Kering a pris 2,64% à 412,10 euros.Le secteur des satellites a en revanche souffert, à l'image de SES (-5,69% à 12,19 euros) et d'Eutelsat (-6,96% à 17,51 euros), alors que les deux satellites embarqués à bord du lanceur européen Ariane 5 jeudi soir n'ont pas été mis sur la bonne orbite.M6 a été dynamisé (+3,66% à 22,64 euros) par un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Liberum. Somfy a profité pour sa part (+8,02% à 87,50 euros) d'un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% en 2017.Boiron a perdu 3,04% à 73,40 euros en raison d'un chiffre d'affaires de 617,5 millions d'euros en 2017, légèrement inférieur aux attentes des analystes. Pixium Vision s'est envolé de 46,32% à 3,98 euros après l'annonce du succès de son nouveau dispositif Prima sur une première personne atteinte de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).A Londres, l'indice FT SE 100 a gagné 0,65% à 7.665,54 points, tiré par la chaîne d'habillement Next (+3,04% à 5.218,00 pence), le groupe boursier London Stock Exchange (+2,34% à 4.024,00 pence), la compagnie aérienne à bas coûts EasyJet (+2,30% à 1.689,00 pence) et la banque Standard Chartered (+1,94% à 849,20 pence).Les groupes miniers spécialistes de l'or ont au contraire souffert du recul des cours du métal jaune. Fresnillo a perdu 0,15% à 1.368,50 pence et Randgold 0,94% à 7.130,00 pence.Les entreprises exposées à la livre ont évolué en ordre dispersé, en hausse comme le fabricant de spiritueux Diageo (+0,87% à 2.559,00 pence) et le cigarettier Imperial Brands (+1,78% à 2.915,00 pence), ou en repli comme le spécialiste des produits de grande consommation Reckitt Benckiser (-1,48% à 6.727,00 pence) et le géant de la publicité WPP (-0,69% à 1.292,50 pence).A Francfort, l'indice DAX a pris 0,31% à 13.340,17 points, le MDax des valeurs moyennes progressant de 0,60% à 27.025,94 points.Sur le Dax, l'industriel Thyssenkrupp s'est adjugé 2,60% à 26,41 euros et le spécialiste de la dialyse Fresenius Medical Care, valeur défensive, a gagné 1,57% à 92,10 euros.Commerzbank a pris 0,28% à 13,71 euros, alors que sa branche activités de marché, "Equity Markets & Commodities", intéresse Goldman Sachs et la Société Générale, selon le le journal Handeslblatt. La rivale Deutsche Bank est arrivée en queue de peloton, avec un titre en recul de 0,95% à 15,65 euros.A Amsterdam, l'indice AEX a fini en hausse de 0,30% à 566,79 points. Le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 1,68% à 94,34 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML 1,25% à 165,80 euros, mais le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 0,67% à 37,05 euros.A Bruxelles, l'indice BEL 20 a avancé de 0,43% à 4.162,01 points. Sur les quatorze valeurs en hausse, Galapagos, groupe de biotechnologies, a pris 1,68% à 94,34 euros. La société immobilière belge Cofinimmo, à 108,50 euros et la holding Sofina, à 138,80 euros, ont fait du surplace. Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a subi la plus forte baisse (-2,08% à 25,38 euros).L'indice SMI de la bourse suisse a pris 0,344% à 9.515,56 points (+0,34%), le groupe suisse SGS, numéro un mondial de l'inspection, réalisant la meilleure performance (+1,19% à 2.559,00 francs suisses). Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, a perdu 1,73% à 2.211,00 francs suisses malgré un bénéfice et des ventes 2017 en hausse et supérieurs aux attentes.A Madrid, l'indice IBEX a fini totalement stable vendredi (+0% à 10.595,4 points). Le groupe télécoms Telefonica a gagné 1,12% à 8,50 euros, le géant textile Inditex 0,17% à 29,01 euros, mais le groupe électrique Iberdrola a perdu 0,51% à 6,69 euros. Le groupe aérien IAG (British Airways, Iberia) a connu la plus forte hausse (+1,84% à 7,42 euros) et le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa la plus forte baisse (-1,73% à 12,19 euros).A Milan, l'indice MIB a pris 0,58% à 23.857 points, entrainé par Leonardo Spa (+2,02% à 11,1 euros), Buzzi Unicem (+2,01% à 24,4 euros) et Fiat Chrysler Automobiles (+1,96% à 19,8 euros). Azimut a subi la plus forte baisse, -1,11% à 18,76 euros, suivi de Banca Generali, -0,78% à 30,6 euros et de Telecom Italia, -0,76% à 0,7205 euro.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a pris 0,03%, à 5.768,48 points. La banque BCP a pris 0,97% à 0,33 euro. Côté valeurs énergétiques, Galp Energia a cédé 0,20% à 16,16 euros, mais EDP a pris 0,03% à 2,89 euros.bur-nth/ eb(AWP / 26.01.2018 18h35)