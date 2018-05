La plupart des Bourses européennes finissent en hausse, grâce à Wall Street

Paris (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, dans le sillage de Wall Street après des chiffres d'inflation un peu inférieurs aux attentes outre-Atlantique.La publication de l'indice CPI des prix à la consommation pour avril (+0,2%)s'est avérée inférieure aux anticipations des analystes (+0,3%), laissant suggérer une action moins agressive de la banque centrale américaine (Fed) sur les hausses de taux d'intérêt."Les prix à la consommation sont au niveau des attentes de la Fed sur une base annuelle mais le marché demeure heureux tant que cette inflation n'augmente pas de manière incontrôlée", a expliqué Adam Sarhan de 50 Park Investment.A Wall Street, vers 16h15 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 0,92% à 24.767,51 points, le Nasdaq de 0,87% à 7.404,11 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,90% à 2.722,12 points.La Bourse suisse était fermée ce jeudi.L'Eurostoxx 50 a terminé stable (-0,02%)La Bourse de Paris a progressé de 0,20%, l'indice CAC 40 gagnant 11,32 points à 5.545,95 points, dans un volume d'échanges faible de 2,2 milliards d'euros.Aperam a profité (+2,36% à 41,56 euros) de ventes en progression de 1,5% au premier trimestre, malgré un bénéfice en légère baisse.TechnipFMC a fini en queue du CAC 40 (-3,73% à 26,81 euros), pénalisé par un bénéfice inférieur aux attentes, même si le groupe est sorti du rouge au premier trimestre et a confirmé ses objectifs.EDF a bénéficié (+3,04% à 12,22 euros) d'un chiffre d'affaires en augmentation de 3,7% au premier trimestre.Rubis a à l'inverse cédé 2,55% à 63 euros malgré un chiffre d'affaires en forte hausse au premier trimestre.La Bourse de Londres a gagné 0,50%, grâce à des résultats de bonne facture, un bond de la banque RBS et une baisse de la livre après la décision de la Banque d'Angleterre (BoE).L'indice FTSE-100 a pris 38,45 points, à 7.700,97 points.La banque RBS s'est distinguée avec un bond de 3,77% à 286,50 pence. Elle va payer une amende de 4,9 milliards de dollars pour régler un litige avec les autorités américaines en lien avec la crise des "subprime".Le groupe de télévision ITV a brillé (+6,05% à 160,35 pence), grâce à un bon début d'année et la diffusion prochaine de la Coupe du monde de football en Russie.En revanche, le géant des télécoms BT a plongé (-7,36% à 221,05 pence), après avoir annoncé un plan de suppression de 13.000 emplois.La Bourse de Francfort a progressé de 0,62%, le Dax franchissant la barre des 13.000 points pour la première fois depuis février.L'indice vedette Dax a clôturé à 13.022,87 points. Le MDax a fini en hausse de 0,23% à 26.742,40 points.L'énergéticien E.ON a enregistré la plus forte progression (+2,69% à 9,48 euros), suivi par le fabricant de gaz industriels Linde (+2,06%, à 193,60 euros).L'industriel Siemens, qui avait rebondi la veille de 3,9% (114,60 euros), a encore progressé de 1,13%, à 115,90 euros.Le groupe de matériaux de construction HeidelbergCement a fermé la marche (-1,19% à 81,08 euros).A Bruxelles, l'indice BEL 20 s'est replié de 0,22%, à 3.884,54 points.L'indice a été plombé par la chute du brasseur AB InBev (-3,46% à 79,86 euros) et celle du fabricant de produits d'hygiène Ontex (-4,08% à 21,14 euros), un jour après avoir enregistré la meilleure performance de la séance.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a perdu 0,12%, à 562,18 points.Parmi les valeurs qui ont progressé, ont figuré Altice (+2,56% à 7,60 euros) et ABN Amro (+1,35% à 26,29 euros).En revanche, Aegon a plongé de 4,07% à 5,78 euros et Royal Dutch Shell-A a cédé 0,84% à 29,90 euros.La Bourse de Madrid a fini en hausse de 0,25%, à 10.246,6 points, profitant notamment de la hausse des valeurs bancaires: Santander +0,94% à 5,49 euros; BBVA +0,68% à 6,85 euros; CaixaBank +1,14% à 4,27 euros; Bankia +2,15% à 3,71 euros.Le n°1 mondial des réservations de voyage Amadeus a gagné 1,46% à 64 euros, tandis que le constructeur ACS a perdu 0,28% à 36,12 euros, juste avant la publication de ses résultats du premier trimestre.Le groupe de distribution Dia a vu son titre plonger de 9,35% à 3,37 euros après la publication de résultats trimestriels décevants, plombés l'Amérique du Sud et par la forte concurrence en Espagne.Le géant textile Inditex (Zara) a reculé de 0,48% à 26,97 euros.A Milan, l'indice MIB a cédé 0,96% à 24.033 points, après l'annonce des tractations positives pour former le premier gouvernement antisystème d'Europe occidentale.Prysmian a réalisé la meilleure performance (+2,16% à 25,97 euros). Il était suivi d'UniCredit (+1,84% à 17,86 euros), qui a enregistré son meilleur trimestre depuis 2007, et Moncler (0,71% à 36,79 euros).En revanche, Banco BPM a cédé 4,15% à 2,9335 euros, A2A 4,13% à 1,6 euro, Telecom Italia 3,86% à 0,797 euro, Leonardo 3,34% à 9,612 euros et Enel 3,17% à 5,074 euros.A Lisbonne, l'indice PSI 20 a grignoté 0,09%, à 5.555,56 points.A la hausse, Galp Energia a pris 1,28% à 16,74 euros, et EDP-Energias 1,01% à 3,08 euros.A contre-courant, Jeronimo Martins a lâché 0,11% à 13,51 euros.afp/rp(AWP / 10.05.2018 20h11)