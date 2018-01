La plupart des Bourses européennes ploient sous l'euro

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont fini dans le rouge jeudi, ne goûtant guère la hausse de l'euro au-delà de 1,25 dollar, sur fond de craintes d'une guerre monétaire après les propos tenus la veille par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.Mercredi soir à Davos, M. Mnuchin a affirmé qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorisait "le commerce et les opportunités". Cette déclaration a immédiatement fait plonger le billet vert et a porté l'euro à son plus haut niveau depuis décembre 2014.Jeudi, le président de la BCE Mario Draghi a indirectement dénoncé les propos de M. Mnuchin, les jugeant contraires aux "termes convenus" depuis "des décennies" entre partenaires internationaux pour éviter les manipulations de taux de change. Il a également promis que la BCE allait "surveiller" la parité euro-dollar. Ces propos n'ont toutefois pas suffi à endiguer la hausse de l'euro face au dollar."L'absence de fermeté dans les propos de Mario Draghi sur le niveau élevé de l'euro l'a au final fait grimper", a ainsi relevé auprès de l'AFP Andrea Tuéni, analyste pour Saxo Banque.L'Eurostoxx 50 a perdu 0,36%.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a reculé de 0,87% à 13.298,36 points.A contre-courant, Linde a grimpé de 2,79% à 200,80 euros, alors que sa fusion avec l'américain Praxair "avance conformément aux plans", selon le PDG de Praxair cité par l'agence Bloomberg.Heidelberg Cement (-1,11% à 89,26 euros) a de son côté pâti d'une recommandation à la baisse du courtier Kepler Chevreux.Siemens était à l'unisson du marché (-0,78% à 122,06 euros).La Bourse de Paris s'est repliée de 0,25% à 5.481,21 points.STMicroelectronics a repris des couleurs au lendemain d'une séance difficile (+0,72% à 18,93 euros), profitant d'un bénéfice net annuel presque quintuplé en 2017.Le secteur bancaire a fini dans le vert, profitant de la remontée des taux d'emprunt. Crédit Agricole a gagné 1,01% à 15,46 euros, Société Générale 1,01% à 46,47 euros, et BNP Paribas 1,22% à 68 euros.A l'inverse, les sociétés exportatrices ont souffert des cours élevés de la monnaie unique, notamment Airbus (-2,76% à 88 euros) ou Kering (-1,16% à 401,50 euros).Elior est monté de 2,31% à 19,45 euros, dynamisé par un chiffre d'affaires en progression de 6,3% au premier trimestre de son exercice 2017-18.L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a perdu 0,36% à 7.615,84 points, la livre montant également face à un dollar affaibli par des propos de M. Mnuchin.Le motoriste Rolls-Royce a perdu 2,04% à 844,00 pence, le fabricant de tabac Imperial Brands 1,92% à 2.864,00 pence et le groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser 1,17% à 6.828,00 pence.EasyJet a lâché 1,67% à 1.651,00 pence et IAG (British Airways) 1,88% à 637,20 pence.Le fabricant de spiritueux Diageo a lâché 0,22% à 2.537,00 pence.A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,41% à 23.720 points grâce aux bancaires et aux assurances.Unipol a réalisé la meilleure performance (+2,86% à 4,458 euros). Suivaient UniCredit (+2,20% à 18,08 euros), Bper Banca (+1,99% à 4,814 euros), UnipolSai (+1,85% à 2,088 euro) et Finecobank (+1,67% à 10,04 euros).En revanche, Saipem a perdu 1,36% à 4,062 euros, Prysmian 1,23% à 28,8 euros et Telecom Italia 1,22% à 0,726 euro.La Bourse de Madrid a gagné 0,31% à 10.595,3 points, portée par la bonne humeur du secteur bancaire après les bons résultats de banque Bankinter (+5,26% à 9,13 euros).Banco Santander a pris 1,57% à 6,08 euros, BBVA 1,72% à 7,60 euros et CaixaBank 2,97% à 4,44 euros.Le gestionnaire autoroutier Abertis a gagné 0,42% à 19,12 euros et le n°1 mondial des aéroports Aena 0,56% à 178,60 euros.Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa était lanterne rouge (-3,50% à 12,40 euros), précédé du groupe aérien IAG (Iberia, British Airxays), qui a perdu 2,44% à 7,28 euros.L'indice SMI de la Bourse suisse a cédé 0,68% à 9.482,96 points, plombé par les poids lourds Nestlé et Roche.Seules deux valeurs ont fini dans le vert: Novartis, qui a annoncé mercredi un bénéfice en hausse en 2017, a poursuivi sa progression (+1,56% à 87,24 CHF), tandis que LafargeHolcim, qui avait plongé la veille de 1,74%, a repris +0,17% à 58,70 CHF.En bas du tableau, on retrouve le groupe agroalimentaire Nestlé (-1,99% à 80,86 CHF), l'horloger Swatch (-1,99% à 398,20 CHF) et Geberit, le spécialiste des équipements sanitaires (-1,68% à 449,90 CHF).Le groupe pharmaceutique Roche a perdu 1,36% (231,30 CHF).Côté bancaires, UBS a reculé de 0,82% à 19,27 CHF, Credit Suisse de 0,70% (18,40 CHF) et Julius Baer de 1,15% à 63,44 CHF.L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,25% à 5.766,67 points.La banque BCP a pris 0,83% à 0,3292 euro.Côté énergétiques, Galp Energia a cédé 0,46% à 16,355 euros, EDP a progressé de 0,21% à 2,889 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis de 0,57% à 7,10 euros.Jeronimo Martins était proche de l'équilibre (-0,03% 17,375 euros).Le papetier The Navigator a reculé de 0,70% à 4,54 euros.L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,17% à 565,07 points.Le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 2,48% à 37,30 euros et l'éditeur professionnel Wolters Kluwer de 2,36% à 42,12 euros.Arcelor Mittal a pris 1,68% à 29,70 euros et Ahold Delhaize 1,28% à 18,37 euros.L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a concédé 0,06% à 4.144,23 points.Engie a reculé de 0,74% à 14,07 euros. Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a chuté de 4,21% à 25,92 euros.A contre-courant, le sidérurgiste Aperam a pris 1,66% à 45,92 euros et le groupe bancaire KBC 1,31% à 77,20 euros.bur-LyS/eb(AWP / 25.01.2018 19h05)