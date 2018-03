La police libère l'épouse du consul du Mali prise en otage à Barcelone

Barcelone - La police a annoncé avoir libéré lundi l'épouse du consul honoraire du Mali prise en otage pendant cinq heures par un Malien au consulat du Mali à Barcelone (Espagne).L'agresseur avait demandé qu'on lui laisse quitter le territoire espagnol.Une porte-parole de la police régionale de Catalogne avait précisé auparavant que les policiers avaient été informés dans l'après-midi "qu'une femme était retenue contre son gré au consulat du Mali à Barcelone".Les membres de la police nationale et régionale ont négocié avec l'auteur de la prise d'otage, dont l'identité n'a pas été révélée."Il voulait que la police lui donne les papiers nécessaires pour lui permettre de quitter l'Espagne", a déclaré un porte-parole de la police nationale. L'homme, qui avait commis des infractions mineures en Espagne, ne pouvait quitter ce pays en raison de ses actes. Le porte-parole n'a pas précisé la nature de ces actes.Après avoir négocié avec l'agresseur, qui était calme et non armé, les policiers sont entrés dans les locaux du consulat, ont libéré l'épouse du consul honoraire et ont arrêté le Malien.(©AFP / 19 mars 2018 20h49)