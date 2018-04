Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 17 avril 2018 (OFS) - 85% des titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) accèdent dans les 3 mois suivant leur titre à un premier emploi et 46% restent dans l'entreprise formatrice. Cependant, 19% des titulaires vivent un épisode de chômage dans les deux ans et demi suivant leur titre. Les périodes d'emploi et de formation tendent aussi à s'entremêler. Ce sont là quelques-uns des résultats de l'étude réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui décrit les parcours des 89'000 titulaires d'un certificat du degré secondaire II de 2012 à fin 2015.(Admin.ch / 18.04.2018 20h09)(Admin.ch / 18.04.2018 20h09)