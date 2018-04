La présence militaire russe et son arsenal en Syrie

La Russie affirme avoir significativement réduit sa présence militaire et ses opérations en Syrie depuis novembre 2017, mais elle conserve diverses unités sur place, notamment sur les bases de Tartous et de Hmeimim.Voici l'inventaire du dispositif militaire russe en Syrie.L'aviation est le bras armé de l'intervention militaire russe. Leur nombre n'est pas public mais des experts estiment à "quelques dizaines" le nombre des avions déployés sur la base de Hmeimim.On trouve des bombardiers Su-24 ou Su-34, des avions multirôle Su-30 et même des chasseurs Su-35, derniers nés du complexe militaro-industriel russe. A côté de ceux-ci sont aussi déployés quelques dizaines d'hélicoptères de combat.La Russie a également fait décoller des bombardiers stratégiques Tu-22 et Tu-160 de Russie pour procéder à des frappes au-dessus de la Syrie, ou utilisé des missiles de croisière d'une portée de 4.500 km: une plus-value militaire minime mais un beau symbole pour une armée russe désireuse d'afficher sa puissance.Pour assurer la défense de sa base de Hmeimim, la Russie a installé en novembre 2015 ses très modernes batteries de défense antiaérienne S-400, qu'elle considère comme son fleuron et cherche à vendre tous azimuts. L'armée a également déployé des moyens mobiles de défense antiaérienne (Pantsir et Tor M1).A Tartous, où l'armée russe dispose d'installations portuaires depuis plusieurs décennies, des batteries de défense antiaérienne S-300 ont aussi été mises en place. Tout ceci en dépit du fait que ni les rebelles, ni les jihadistes n'ont d'aviation, mais ce qui permet au besoin d'imposer une "zone d'exclusion aérienne" au-dessus de la Syrie.Quant aux navires, ils se sont succédé en Méditerranée et ont procédé à plusieurs séries de frappes très médiatisées. Après des missions au large de la Syrie, l'Amiral Kouznetsov, unique porte-avions de la Marine russe, se trouve dans une cale de la région de Mourmansk, dans l'Arctique russe, pour trois ans de modernisation.Par ailleurs, des sous-marins ont été utilisés à au moins quatre reprises.Malgré deux retraits d'une partie "significative" du contingent russe en Syrie, annoncés en mars 2016 et novembre 2017, la Russie conserve un large éventail de possibilités pour déployer ses forces et mener des opérations sur le terrain.La base militaire de Hmeimim, aménagée à la hâte en marge d'un aéroport civil à l'été 2015 pour accueillir les avions russes, est devenue une base permanente de l'armée russe en janvier 2017, après un accord entre Damas et Moscou, passant sous juridiction russe.Même chose à Tartous: ce qui était jusque là une installation portuaire destinée à la marine russe est devenu "une base navale russe permanente".Aux forces officielles s'ajoute également tout un contingent de mercenaires russes qui combattent aux côtés des forces pro-régime, notamment pour une société militaire privée appelée le "Groupe Wagner".(©AFP / 11 avril 2018 11h37)