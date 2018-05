La presse italienne peu sensible à l'adoucissement du programme des populistes

Rome - "Liste floue", "demandes irréalistes": la presse italienne demeurait cinglante samedi au lendemain de l'annonce du programme politique des populistes, un peu édulcoré par rapport aux ébauches et qui doit être présenté lundi au président italien en vue de la formation d'un gouvernement.Le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) ont présenté vendredi un "contrat de gouvernement" qui tourne le dos à l'austérité et aux "diktats" de Bruxelles et promet la plus grande fermeté contre la corruption, toutes les formes de délinquance et l'immigration.Les deux chefs de file, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, prévoient de le présenter au président Sergio Mattarella avec l'objectif de former dans la semaine le premier gouvernement antisystème dans un pays fondateur du projet européen.Le quotidien économique "Il Sole 24 Ore" critiquait samedi une "liste floue", notant que "les propositions les plus urticantes ont disparu", peut-être pour éviter d'être retoquées par le président et les marchés financiers.Pour le Corriere della Sera, le quotidien au plus gros tirage, "l'amalgame d'euroscepticisme, d'idées souverainistes, d'irresponsabilité fiscale, d'ambiguïté internationale qui a servi de toile de fond aux campagnes électorales de la Ligue et du Mouvement Cinq Etoiles est inédit en Europe".Certes "le texte actuel du plan a adouci le ton et reformulé les propositions les plus agressives vis-à-vis de l'UE". Demeurent néanmoins des "demandes irréalistes comme la révision complète du pacte de stabilité, du statut de la BCE et de tout le système de gouvernance de l'eurozone", relève le journal.Pour La Stampa, "la politique est de plus en plus réduite à la compilation de listes de courses: de longs annuaires de mesures déconnectées à l'opposé d'un projet global indiquant des priorités".Invités vendredi à voter sur la plate-forme internet du M5S, les militants de cette formation créée en 2009 par le comique Beppe Grillo ont approuvé le programme "à plus de 94%".La Ligue, un ancien parti sécessionniste devenu souverainiste, a pour sa part invité ses sympathisants à se prononcer samedi et dimanche sur un millier de stands dans toute l'Italie.Pour la presse, cette consultation n'avait pas beaucoup de sens. "Presque 45.000 sur les 140.000 inscrits communiqués en janvier, ce sont les chiffres officiels du M5S et ils disent tout", ironisait La Repubblica, quotidien plus marqué à gauche.Et sur quoi voteront les sympatisants de la Ligue durant le weekend? "Une synthèse en dix points du plan qui décrit un Eldorado sans migrants, avec moins d'impôts et un salaire minimum pour tous", décrivait le quotidien.Dans ce concert de critiques, le quotidien de gauche Il Fatto Quotidiano voyait un certain nombre de propositions positives comme le versement d'un "revenu de citoyenneté" de 780 euros par mois aux personnes en situation de précarité, l'abaissement de l'âge de la retraite ou encore la construction de nouvelles prisons."De toute évidence personne ne peut savoir si ces engagements seront tenus, mais les marquer comme des prémisses au fascisme fait tout simplement rire", ajoute le journal, tout en estimant que le projet de réserver la gratuité des crèches aux enfants italiens était "une honte".(©AFP / 19 mai 2018 10h37)