La princesse Eugénie, petite-fille d'Elizabeth II, va se marier

Londres - La princesse Eugénie, petite-fille de la reine Elizabeth II, épousera à l'automne prochain Jack Brooksbank, ancien patron d'un très sélect club londonien, a annoncé lundi le palais de Buckingham.L'année 2018 sera chargée en événements familiaux pour la famille royale britannique. Outre cette union, le prince Harry épousera le 19 mai l'actrice américaine Meghan Markle tandis que la princesse Kate doit donner naissance au printemps à son troisième enfant avec William, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique."Son Altesse Royale et M. Brooksbank se sont fiancés au Nicaragua plus tôt ce mois-ci", a indiqué le palais royal dans un communiqué."Le mariage aura lieu à l'automne 2018 en la chapelle Saint-George" du château de Windsor, à l'ouest de Londres, où sera également célébrée l'union du prince Harry et Meghan Markle.Eugénie d'York, 27 ans, est la fille du prince Andrew, le deuxième fils d'Elizabeth II. Elle est en couple depuis sept ans avec Jack Brooksbank, ancien directeur du club Mahiki, rencontré à la station de ski de Verbier, en Suisse, selon la presse britannique. Ce dernier travaille actuellement au Royaume-Uni pour la marque américaine de tequila haut de gamme Casamigos, fondée notamment par l'acteur américain George Clooney.Les parents de la fiancée se sont dits ravis, comme la reine Elizabeth II et son mari le prince Philip qui, selon un porte-parole de Buckingham Palace, ont souhaité "le meilleur" au couple.(©AFP / 22 janvier 2018 19h26)