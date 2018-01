La production de pétrole du Brésil en hausse de 4% en 2017

Rio de Janeiro - La production de pétrole du Brésil a augmenté de 4% et celle de gaz de 6% en 2017, les gisements pré-salifères ayant fourni plus de la moitié du total pour la première fois en décembre, selon les chiffres officiels rendus publics mercredi.La production de pétrole l'année dernière s'est élevée à 957 millions de barils, soit 2,62 millions de barils par jour en moyenne, a annoncé dans un communiqué l'Agence Nationale du Pétrole, organisme public régulateur du secteur.La production moyenne de gaz naturel en 2017 s'est élevée à 110 millions de mètres cubes par jour, 6% de plus qu'en 2016.En décembre, le pétrole et le gaz issus de gisements pré-salifères a atteint 50,7% du total d'hydrocarbures produits, dépassant pour la première fois la production des autres gisements.Connus au Brésil sous le nom de "pré-sal", ces gisements sont situés en eaux très profondes, sous une épaisse couche de sel, et leur potentiel gigantesque attire la convoitise des majors du secteur, malgré les grandes difficultés techniques qui demandent de forts investissements.Le président Michel Temer doit signer mercredi dans l'après-midi les contrats de concession de six blocs de "pré-sal" vendus aux enchères fin octobre, pour un montant total de 6,15 milliards de réais (près de 2 milliards de dollars).Les prochaines enchères de blocs de pré-sal devraient avoir lieu le 7 juin.(©AFP / 31 janvier 2018 17h19)