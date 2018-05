La publicité en ligne génère le plus de chiffre d'affaires

Zurich (awp/ats) - Le chiffre d'affaires de la publicité en ligne poursuit sa hausse et a généré en 2017 pour la première fois la part la plus importante du marché publicitaire suisse. Les recettes de la presse imprimée sont une nouvelle fois en baisse et reculent de 11,7%.En 2017, les recettes publicitaires totales se sont élevées à près de 6,39 milliards de francs, a indiqué jeudi la Fondation statistique suisse en publicité. Par rapport à 2016, ce montant est en baisse de 3,3%.Ce recul est dû à la forte baisse dans la presse imprimée (-11,7%), dont les recettes se sont portées à 1,1 milliard de francs, le 2e plus grand chiffre d'affaires publicitaire suisse. Tous les segments de ce domaine diminuent, le plus marqué étant la presse professionnelle (-12,8%).Les recettes totales de la télévision (sponsoring inclus) diminuent de 2,1% à 774 millions de francs. Les chaînes publiques (-8,4%) enregistrent un recul important, contrairement aux chaînes privées suisses (+8,9%) et aux fenêtres publicitaires étrangères (+1,4%).La publicité à la radio est aussi en baisse (-5%) à 151 millions de francs. A contrario, le cinéma voit ses recettes progresser de 6,9% à 31 millions.Les recettes de la publicité en ligne ont atteint la somme de 2,1 milliards, en hausse de 5,9%. La publicité par moteur de recherche n'étant pas comparable d'une année à l'autre, ces données ont été exclues du calcul du taux de variation, précise la fondation. Le marché des rubriques en ligne (+7,6%) et celui du display en ligne (+7,2%) sont notamment en nette progression.La publicité extérieure a crû de 0,6% à 452 millions de francs. L'affichage (analogique) est toutefois en recul de 0,6%.Après des années de régression, les recettes des répertoires imprimés augmentent (+2%). Celles de la publicité directe (-3,3%) et des objets publicitaires et de promotion des ventes (-1%) sont toutefois en diminution.ats/rp(AWP / 24.05.2018 15h00)