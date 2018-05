La reprise continue dans l'industrie des machines (MEM)

Zurich (awp) - L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a enregistré un solide démarrage au premier trimestre. Les perspectives pour la suite de l'année sont également positives, a indiqué vendredi la faîtière Swissmem.Les entrées de commandes ont évolué de 24,1% et le chiffre d'affaires de 16,4% au premier trimestre sur un an, selon les données compilées par Swissmem. Tant les grandes sociétés que les petites et moyennes entreprises (PME) ont profité de cette embellie.Les entrées de commandes élevées des derniers mois ont eu un effet positif sur le taux d'utilisation des capacités de production. Selon le recensement de l'institut conjoncturel KOF, il se situait à 90,6%, soit largement au-dessus de la valeur moyenne sur plusieurs années de 86,4%. Il a même atteint 91,9% en avril, ce qui correspond au taux le plus élevé en dix ans.Les exportations de l'industrie MEM ont quant à elles augmenté de 4,9% pour atteindre 17 milliards de francs entre janvier et mars. Le secteur des constructeurs de machines a vu ses exportations croître de 5,2%, tandis que les hausses se sont portées à 11,3% pour la métallurgie, 5,4% pour les instruments de précision et 3,1% pour l'électrotechnique et l'électronique.Les entrepreneurs de l'industrie MEM sont optimistes pour la suite de l'exercice, 48% des sociétés interrogées s'attendant "à davantage de commandes de l'étranger pour les 12 mois à venir", a précise la faîtière dans un communiqué.ol/al(AWP / 18.05.2018 10h14)