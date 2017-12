La reprise de l'activité réacteurs d'Areva par EDF finalisée

AREVA

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

ASSYSTEM

Paris - EDF et Areva ont annoncé vendredi avoir finalisé la reprise de l'activité réacteurs du groupe nucléaire, en signant des "accords engageants définitifs" conformément aux décisions prises mi-octobre par les conseils d'administration des deux entreprises.Ces accords confèrent "à EDF le contrôle exclusif" de cette entité, baptisée "New NP", "qui regroupera les activités industrielles, de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires" d'Areva, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.En vertu de ces accords, EDF reprendra quelque 75% du capital de New NP, "sur la base d'une valorisation ajustée de 2,47 milliards" d'euros et "sans reprise de dette financière", précise le communiqué.Ce montant est toutefois "susceptible d'être ajusté à la hausse comme à la baisse en fonction des comptes définitifs établis à la date de réalisation de l'opération, prévue au 31 décembre 2017", ajoute-t-il.Des accords ont été signés cet été pour que le conglomérat japonais Mitsubishi Heavy Industries et le français Assystem, spécialiste du conseil en ingénierie, entrent également au capital de cette nouvelle entité.Ces opérations devraient "intervenir concomitamment à la réalisation effective de la transaction entre EDF et Areva SA", indiquent les deux groupes dans leur communiqué.Le rachat de l'activité réacteurs d'Areva par EDF doit parachever la réorganisation de la filière nucléaire française orchestrée par le gouvernement.La société New Areva, qui sera bientôt rebaptisée, va de son côté se concentrer sur les activités liées au cycle du combustible (de l'extraction de l'uranium dans les mines au démantèlement des centrales)."La signature de ces accords définitifs marque l'aboutissement de plus de deux années de travail", souligne dans le communiqué Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, le président d'Areva Philippe Varin saluant pour sa part "une étape majeure dans le processus de restructuration" du groupe nucléaire.vab/tq/pb(©AFP / 22 décembre 2017 21h09)