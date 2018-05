La société WAYPOINT d'Ernesto Bertarelli nomme un nouveau Directeur juridique

- les sciences de la vie et la santé, en s'appuyant sur la longue implication de la famille Bertarelli dans la biotechnologie et les sciences de la vie ;

- et la gestion d'actifs, dans laquelle Waypoint tire parti de son expertise pour développer des intérêts dans des domaines tels que les hedge funds, le Private Equity, l'immobilier et le capital-risque.

CONTACT

Marie-Hélène Hancock:

Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten

E:

T:

Genève, le 22 mai 2018 - Le groupe Waypoint Capital a annoncé aujourd'hui la nomination de Ron Cami en qualité de Directeur juridique du Groupe. Ron Cami répondra directement au président de Waypoint, Ernesto Bertarelli, et rejoindra le conseil d'administration du Groupe. En partenariat étroit avec Stefan Meister, Chief Operating Officer de Waypoint, Ron Cami jouera un rôle central dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe, en vue du développement et de la croissance de ses activités dans le futur.Avant de rejoindre Waypoint, Ron Cami était associé au sein du département Corporate de l'Étude Davis Polk & Wardwell LLP en Californie du Nord et à New York et en dirigeait les activités de Private Equity. Entre 2010 et 2016, il a été Associé et Directeur juridique de la société d'investissement TPG Global à San Francisco, après avoir été préalablement associé au sein du département Corporate de l'Étude Cravath, Swaine & Moore LLP à New York. Il a accumulé au cours de sa carrière une vaste expérience dans le domaine du Private Equity ainsi que dans le domaine du droit des entreprises, et détient une connaissance approfondie des opérations de fusions-acquisitions (M&A), des joint-ventures, des partenariats, de l'activisme actionnarial et des questions liées à la gouvernance d'entreprise.Ron Cami est professeur invité à la Berkeley School of Law, où il enseigne le droit des transactions en matière de fusions et acquisitions. Il est diplômé de la Faculté de droit de l'Université Rutgers (1993), ayant obtenu au préalable un B.A. à Harvard en 1989. Après avoir terminé ses études de droit et jusqu'en 1994, Ron Cami a été greffier du juge Kevin Thomas Duffy au tribunal de district de New York City.Ernesto Bertarelli déclare à propos de cette nomination:«Je suis très heureux d'accueillir Ron Cami chez Waypoint, et je me réjouis de travailler étroitement avec lui en vue poursuivre la croissance et le développement de notre entreprise. Ron a une réputation de professionnel exceptionnel; il possède un esprit juridique très pointu et développé; et il a toujours fait preuve d'un sens profond des responsabilités dans la manière dont il exerce ses compétences. Nous valorisons énormément toutes ces qualités, et sa nomination représente une excellente nouvelle pour notre Groupe au moment où il entame sa prochaine phase de développement.»Pour sa part, Ron Cami ajoute:"Je suis enchanté de rejoindre Waypoint et de travailler avec Ernesto Bertarelli ainsi qu'avec l'équipe très impressionnante qu'il a construite afin de mettre en oeuvre sa vision pour la croissance future du Groupe. J'apprécie l'esprit d'entreprise de Waypoint et la diversité de ses activités, et j'observe que celles-ci sont toutes renforcées par la «culture du possible» unique créée et entretenue par Ernesto au cours de nombreuses années couronnées de succès. De plus, l'ampleur des talents accumulés chez Waypoint est exceptionnelle pour un tel groupe d'investissement privé; c'est donc une opportunité que je ne pouvais pas refuser."Waypoint est la principale plateforme d'investissement et de conseil advisory de la famille Bertarelli. Leur histoire est celle d'une famille d'entrepreneurs, et Waypoint, avec sa grande diversité d'activités, reflète parfaitement cet esprit.Présidé par Ernesto Bertarelli, Waypoint a été fondé en 2012 afin de donner un leadership stratégique au Groupe et de fournir une large gamme de services professionnels à ses activités commerciales et à ses programmes d'investissement. Le Groupe a des bureaux à Londres, Genève, Jersey, Boston et Luxembourg.Waypoint se concentre principalement sur deux domaines d'intérêt:Les entreprises et les investissements associés à Waypoint bénéficient de l'ensemble des conseils et des capacités d'exécution du Groupe, qui couvrent toutes les compétences professionnelles nécessaires dans une structure de cette taille, au succès qu'on lui connait et à sa vision. Ils reçoivent également le soutien du vaste réseau de relations développées au sein de Waypoint et à travers les nombreux programmes d'investissement du Groupe, avec le partage d'idées et d'opportunités qui en découle.Waypoint agit d'une part en tant que holding pour les sociétés d'investissement du Groupe, qui gèrent et conseillent les fonds dans le cadre de ses différents programmes d'investissement. D'autre part, Waypoint gère aussi directement certains investissements, aussi bien par la prise de participations majoritaires dans des sociétés établies que par des investissements dans des sociétés innovantes qui se trouvent à un stade de croissance plus précoce.+41 22 340 28 45 tensid.ch / 22.05.2018 12h32)